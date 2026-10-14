Nuit intense en Ligue des champions : une pluie de buts lors de la 2e journée
Europe en Ligue des champions les rencontres phares de la 2e journée ont été riches en résultats surprenants et en confrontations intenses. Le club catalan du « FC Barcelone » a remporté une large victoire lors de son déplacement à Istanbul, se hissant à la 1ère place du classement général selon la différence de buts. Le club londonien d' « Arsenal » a également porté son total à 6 points grâce à une victoire convaincante à domicile.
Un autre géant anglais, « Manchester United» , a été impuissant à Madrid, tandis qu'un véritable festival de buts a eu lieu à Milan où l' « Inter » a subi une défaite sur sa pelouse. Le club munichois du « Bayern Munich » a, quant à lui, concédé un match nul dramatique lors de son déplacement en Norvège.
Le « FC Barcelone » a écrasé « Galatasaray » à Istanbul
Malgré l'ouverture du score initiale de « Galatasaray », les Catalans ont pris le contrôle total du match en seconde période :
Score : « Galatasaray » — « FC Barcelone » 1:4 ;
Buts : Batrakov 28 — Cancelo 43, Fermín López 50, Gordon 53, Adeyemi 65 ;
Composition de « Galatasaray » : Çakır, Jakobs, Sánchez, Elmal, Akgün (Sané, 58), Lemina, Torreira, Batrakov (Sara, 58), Leau, Yilmaz (Sallai, 67), Osimhen ;
Composition du « FC Barcelone » : Joan García, Cubarsí, Eric García (Koundé, 73), Cancelo, Gerard Martín, Rodri, Fermín López (Gavi, 82), Pedri (Bernal, 74), Olmo (Jesús, 59), Gordon (Adeyemi, 59), Yamal ;
Classement : Le « FC Barcelone » monte à la 1ère place avec 6 points, tandis que « Galatasaray » reste sans point (34e).
L'« Atlético » n'a laissé aucune chance à « Manchester United »
Lors de la rencontre au stade « Metropolitano » de Madrid, les hôtes ont pris l'avantage grâce à un but rapide :
Score : « Atlético » — « Manchester United » 2:0 ;
Buts : Barrios 1, Lookman 79 ;
Expulsion : Leny Yoro (« MU », 75e minute) ;
Composition de l'« Atlético » : Oblak, Llorente, Hancko, Romero, Grimaldo, Cardoso, Barrios (Pubill, 60), Lee Kang-in (David, 61), Baena (Lookman, 71), Simeone (Le Normand, 88), Álvarez (Jullien, 71) ;
Composition de « Manchester United » : Lammens, Yoro, Hoven (Maguire, 80), Martínez, Dalot, Baleba (Mount, 66), Santos, Tielemans (Zirkzee, 66), Fernandes (Cunha, 80), Rashford (Diallo, 66), Mbeumo.
« Arsenal » a marqué 3 buts en 7 minutes contre « Lille »
Les protégés de Mikel Arteta ont totalement brisé la défense adverse au milieu de la seconde période pour sceller une large victoire :
Score : « Arsenal » — « Lille » 3:0 ;
Buts : Timber 64, Eze 67, Saka 71 ;
Composition d'« Arsenal » : Raya, Timber (White, 78), Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice, Merino (Ødegaard, 65), Eze (Douman, 85), Madueke (Saka, 65), Gyökeres (Havertz, 65) ;
Composition de « Lille » : Ozer, Guffey, Alexsandro, Ngoy, Perraud (Verdonk, 78), André, Bentaleb, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Ueda (Giroud, 78) ;
Le club londonien occupe la 3e place avec 6 points.
7 buts à Milan et un drame 3:3 en Norvège
Les autres confrontations de la journée ont également offert aux fans une intensité réelle :
« Inter » — « Club Bruges » 3:4 : Le vice-champion d'Italie a été battu de manière inattendue chez lui par le club belge. Tresoldi a signé un triplé pour les visiteurs (30e, 63e, 74e), et Vermant a inscrit le but de la victoire à la 87e minute. Pour les hôtes, Lautaro Martínez a réalisé un doublé (44e, 81e), Bonny (90+3e) a réduit l'écart ;
« Viking » — « Bayern Munich » 3:3 : Dans ce thriller norvégien, Haugen a sauvé les hôtes de la défaite à la 90e minute. Harry Kane a marqué un doublé pour le « Bayern » (54e s.p., 60e), Luis Díaz (71e) a également marqué, mais Olise a été expulsé à la 74e minute ;
« Villarreal » — « Naples » 3:1 : Le club espagnol a battu les Italiens avec assurance. Buts : Mikautadze 23e, Mourinho 26e, Oluwaseyi 86e — Rrahmani 8e ;
« RB Leipzig » — « PSV » 1:0 : Le club allemand a décroché trois points importants grâce à l'unique but de Gruda à la 75e minute.
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