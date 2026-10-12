Quand et sur quelle chaîne regarder les matchs de Pakhtakor et Neftchi aujourd'hui ?

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Quand et sur quelle chaîne regarder les matchs de Pakhtakor et Neftchi aujourd'hui ?

Aujourd'hui, le 2e tour de l'AFC Champions League Elite débute avec des rencontres intenses. Deux clubs leaders d'Ouzbékistan, représentant notre pays dans la compétition la plus prestigieuse du continent, le Pakhtakor de Tachkent et le Neftchi de Ferghana, Arabie Saoudite passeront un test sérieux contre des clubs d'Arabie Saoudite.

Les fans de football locaux attendent avec impatience le choc à Tachkent et le méga-match à Riyad contre le géant mené par Cristiano Ronaldo en soirée.

À Tachkent, Pakhtakor — Al Qadsiah : les « Lions » visent la victoire

Le premier match central aura lieu dans la capitale ouzbèke :

  • Adversaire et horaire : Le club de Pakhtakor reçoit le puissant Al Qadsiah. Le match débutera à l'heure de Tachkent à 18h45 ;

  • Situation après le premier tour : Lors de la 1ère journée, les « Lions » ont arraché un précieux match nul 1-1 à l'extérieur contre Al Ahli. Ils tenteront de décrocher leurs 3 premiers points lors de ce match à domicile.

Test à Riyad : Neftchi face à un Al Nassr blessé

Le choc le plus attendu de la soirée se déroulera dans la capitale saoudienne :

  • Duel central : Le club de Neftchi sera l'invité d'Al Nassr, capitaine par Cristiano Ronaldo , dans le stade majestueux de Riyad. La rencontre débutera à l'heure de Tachkent à 23h15 ;

  • État d'esprit de l'adversaire : Al Nassr a subi une lourde défaite contre Al Ain (EAU) lors du premier tour et doit se racheter devant ses supporters ;

  • Un début confiant pour les joueurs de Ferghana : Neftchi, dirigé par Islom Ismoilov, arrive à Riyad avec le moral au beau fixe après une victoire convaincante contre Air Force Club (Irak) lors de la 1ère journée.

Diffusion en direct et calendrier des matchs

Des millions de fans de football ouzbeks pourront suivre ces deux rencontres en direct à la télévision :

  • 18h45. Pakhtakor — Al Qadsiah / Futbol TV

  • 23h15. Al Nassr — Neftchi / Futbol TV

Ces matchs seront un indicateur clé de la compétitivité des clubs ouzbeks face aux géants saoudiens aux investissements milliardaires.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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