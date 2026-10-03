Le Portugal est-il plus fort sans Ronaldo ? La fermeté de Jesus et le départ douloureux de la légende

Cristiano Ronaldoet son départ du camp d'entraînement de l'équipe nationale du Portugal sont devenus le sujet le plus brûlant du football mondial. Mais en mettant de côté les émotions et le battage médiatique pour se concentrer sur les faits, la situation prend une tout autre tournure : Jorge Jesus a-t-il eu raison tactiquement ou a-t-on manqué de respect à une légende nationale ?

Pour analyser la situation avec sang-froid, il est nécessaire de retracer la chronologie des événements.

L'autorité de l'entraîneur et la charge physique de la légende de 41 ans

En équipe nationale, c'est l'entraîneur principal qui détermine le onze de départ — c'est une règle non négociable. Si le temps de jeu dépend du nom et du statut du joueur, l'équipe court à la crise. Peu importe sa grandeur, aucune sélection ne doit être sacrifiée autour d'un seul individu.

De plus, Jorge Jesus connaît bien les capacités de Ronaldo— ils ont remporté le championnat ensemble la saison dernière à Al-Nassr. Compte tenu de la condition physique de l'attaquant de 41 ans, il est fort probable que l'entraîneur ait anticipé la gestion de sa charge de travail sur quatre matchs difficiles en 11 jours. Selon l'entraîneur, il était convenu que Ronaldo ne jouerait pas les deux matchs à l'extérieur contre la Norvège et le Danemark.

30 minutes d'échauffement et le facteur humain

Cependant, le staff technique a commis une erreur maladroite dans ce conflit. Lors du match contre la Norvège, Jesus a envoyé Cristiano s'échauffer pendant 20 à 30 minutes, pour finalement le laisser sur le banc. L'entraîneur a admis plus tard cette erreur, affirmant qu'il aurait dû envoyer la légende s'échauffer plus tard.

Ici, on peut comprendre le mécontentement de Ronaldo : faire échauffer le capitaine de 41 ans pendant une demi-heure, susciter de l'espoir, puis ne pas le faire entrer en jeu fut un coup dur sur le plan humain.

Par la suite, avant le match contre le Danemark, Jesus a tenu une conférence de presse ouverte pour réaffirmer que « le statut ne donne pas de privilèges » et pour montrer fermement « qui est le patron » dans l'équipe.

Le football n'a pas fait de cadeau à Ronaldo : la réponse de Ramos

Le point décisif a été le choix du joueur. Ronaldo aurait pu discuter avec l'entraîneur, demander des explications à la Fédération ou, si nécessaire, entrer 10 minutes au match suivant pour répondre par un but. Mais il a choisi de quitter le camp.

Le départ de Cristiano et les événements qui ont suivi sur le terrain ont montré à quel point le football peut être impitoyable :

Contre la Norvège : Gonçalo Ramos, entré à la place de Ronaldo, a marqué le but de la victoire (2-1).

Contre le Danemark (Copenhague) : Le Portugal, sans Ronaldo, a battu les Danois 4-2. Ramos a été à nouveau le héros, auteur d'un but et d'une passe décisive.

Lors des deux rencontres où le conflit a éclaté, l'attaquant de 25 ans occupant le poste de Ronaldo a enregistré 2 buts et 1 passe décisive. En conséquence, après 3 journées, le Portugal est leader incontesté de son groupe avec 9 points.

La vérité la plus douloureuse : l'équipe gagne même sans lui

Il est naturel qu'un ou deux matchs ne suffisent pas à conclure que le Portugal est plus fort sans Ronaldo. Cependant, l'affirmation selon laquelle « cette équipe ne peut rien faire sans Cristiano » a été démentie.

Pour celui qui a été le leader absolu et l'icône de la sélection pendant plus de 20 ans, la vérité la plus douloureuse est précisément celle-ci : voir l'équipe nationale continuer sa vie et accumuler les victoires indépendamment de lui.

Cristiano a annoncé qu'il donnerait sa version des faits plus tard. Par conséquent, il ne faut pas se précipiter pour porter un jugement définitif avant que le plus grand buteur de l'histoire ne s'exprime, mais les chiffres sur le terrain ont déjà parlé.