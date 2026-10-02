Que s'est-il réellement passé entre eux ? Les détails du départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale

Cristiano Ronaldo et le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, ont atteint un point de rupture. Le célèbre insider Fabrizio Romano a révélé les raisons du départ de la star portugaise du camp d'entraînement.

Selon les sources, le joueur de 41 ans a été profondément blessé par les actions de l'entraîneur, les percevant comme une trahison personnelle.

30 minutes d'échauffement et une promesse non tenue

Les détails rapportés par Fabrizio Romano ont été relayés par The Touchline :

«Cristiano Ronaldo est extrêmement déçu. Il se sent trahi par Jorge Jesus. L'entraîneur l'a fait s'échauffer pendant 30 minutes, mais ne l'a pas fait entrer en jeu. Ronaldo a parlé avec Jesus, qui a promis de s'excuser publiquement, mais il n'a pas tenu parole. Au contraire, il a insisté sur le fait qu'il était le seul à décider de la composition d'équipe. C'est à ce moment-là que leur relation s'est totalement dégradée et que Ronaldo a quitté le camp de base », explique l'insider.

Quelle est la prochaine étape ?

Romano ajoute que l'atmosphère au sein de l'équipe nationale est actuellement très tendue. Désormais, la décision finale appartient à Ronaldo. Le sélectionneur Jorge Jesus devrait également faire une déclaration publique sur la situation dans les prochains jours.

Pour rappel, l'équipe du Portugal, en pleine tourmente, fait face à un test sérieux : elle affrontera la Norvège à domicile le 4 octobre.