1000 buts et un dernier match d'adieu : Cristiano Ronaldo pourrait revenir en équipe du Portugal

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1000 buts et un dernier match d'adieu : Cristiano Ronaldo pourrait revenir en équipe du Portugal

Après avoir quitté le camp d'entraînement en raison d'un conflit tendu avec le sélectionneur Jorge Jesus, ce qui a provoqué un immense émoi dans le monde entier, Cristiano Ronaldo voit la situation autour de lui prendre une tournure inattendue.

Selon des informations sensationnelles diffusées par le journaliste sportif portugais de premier plan Miguel Pereira, la carrière internationale de la légende de 41 ans pourrait ne pas être définitivement terminée. Il reviendra officiellement dans l'équipe du Portugal l'année prochaine.

Le rêve des 1000 buts et une fête d'adieu historique

L'insider souligne que les adieux de Ronaldo au maillot national ne devraient pas se faire par un simple scandale ou un départ précipité, mais sous la forme d'une célébration sans précédent dans l'histoire du football mondial :

« Il veut absolument marquer son dernier but avec le Portugal. Je pense que Cristiano fera tout son possible pour atteindre les 1000 buts en carrière d'ici la fin de la saison.

Ronaldo est convaincu qu'il peut facilement marquer 15 à 20 buts par saison avec Al-Nassr. Cependant, il souhaite organiser une grande fête inoubliable pour sa carrière internationale, son histoire et lui-même. Je crois que cet événement historique aura lieu. »

Les relations avec Jesus se réchauffent, la fédération attend son retour

Pour le retour de Cristiano, non seulement le désir du joueur compte, mais l'environnement interne évolue également de manière positive :

  • Réconciliation avec l'entraîneur : Les relations entre Ronaldo et le sélectionneur Jorge Jesus, qui étaient en conflit ouvert il y a quelques jours, commencent à se rétablir et à s'apaiser.

  • L'intérêt de la FPF : La direction de la Fédération portugaise de football (FPF) soutient pleinement le retour de Ronaldo en sélection. Chaque apparition du capitaine légendaire garantit un succès commercial et médiatique sans précédent pour le pays et la fédération.

Miguel Pereira conclut que l'attaquant vedette reviendra sur le terrain vers la fin de l'année prochaine pour disputer son dernier match officiel d'adieu avec l'équipe nationale du Portugal.

Pour Ronaldo, qui détient les records mondiaux avec 234 sélections et 146 buts, terminer son histoire de cette manière — devant des stades pleins et sous les acclamations des fans — semble être le scénario le plus approprié pour les deux parties.

Cristiano RonaldoÉquipe du PortugalJorge JesusFédération portugaise de footballFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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