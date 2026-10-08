Messi a écrit une lettre d'adieu à l'équipe nationale d'Argentine

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Messi a écrit une lettre d'adieu à l'équipe nationale d'Argentine

La star du football de 39 ans Lionel Messi et l'Argentine ont exprimé leur gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière en équipe nationale, qui ont été à ses côtés à chaque étape et l'ont aidé dans les moments difficiles. Il a publié sa lettre d'adieu émouvante sur sa page de réseau social.

Hier, le 7 octobre, l'équipe nationale d'Argentine a battu le Bénin 3-0 lors d'un match amical. Ce match Lionel Messi est devenu son dernier match sous le maillot de l'équipe nationale. L'attaquant a réalisé une performance efficace, marquant 1 but et délivrant 2 passes décisives.

Après le match, Messi a partagé ses sentiments avec ses fans à travers une lettre.

« Hier, c'était mon dernier match et le port de ce maillot me manque déjà. Je sais que je prends la bonne décision. Ce fut un voyage incroyable, riche en joies et en peines. J'ai réalisé que chaque étape en valait la peine. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas exprimer tous les sentiments que j'éprouve en quelques mots ou dans un seul message », a écrit Messi.

Le joueur a souligné que sa famille, ses proches, ses amis, ses coéquipiers et ses entraîneurs ont grandement contribué aux résultats obtenus au cours de sa longue carrière avec l'équipe nationale d'Argentine.

« Cette aventure n'aurait pas été possible sans ma famille. Ils ont toujours été à mes côtés, surtout dans les moments difficiles où j'en avais le plus besoin. Mes amis, tous mes coéquipiers et mes entraîneurs ont également eu une importance inestimable pour moi », a déclaré le footballeur argentin.

Dans sa lettre, Messi a également rendu un hommage particulier à la légende du football argentin Diego Maradona. Il a souligné qu'il n'oublierait jamais la légende qui a tant contribué au développement du football dans le pays.

« Je ne veux pas oublier Diego, qui a porté notre pays à un niveau respectable, qui a été à nos côtés à chaque étape et qui nous a même aidés depuis le ciel », a-t-il ajouté.

Quels trophées Messi a-t-il remportés avec l'Argentine ?

Pour information, Lionel Messi, âgé de 39 ans, joue pour l'Inter Miami en MLS depuis 2023. Au cours de sa carrière, il a également évolué dans des clubs européens renommés tels que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.

Messi a remporté la Coupe du Monde 2022, la Copa América en 2021 et 2024, ainsi que les Jeux Olympiques de 2008 avec l'équipe nationale d'Argentine.

La star argentine a disputé un total de 208 matchs avec l'équipe nationale, marquant 126 buts. Ainsi, Messi est le détenteur absolu du record de matchs joués et de buts marqués dans l'histoire de l'équipe nationale d'Argentine.

Son dernier match en équipe nationale s'est également terminé de manière unique : Messi a marqué un but, a offert deux passes décisives à ses coéquipiers et l'Argentine a largement battu le Bénin.

Désormais, pour les fans de football, les matchs de Messi sous le maillot de l'Argentine deviendront des souvenirs. Cependant, il ne fait aucun doute que ses trophées historiques, ses records et l'empreinte qu'il a laissée dans le football resteront gravés dans les mémoires pendant de nombreuses années.

Lionel MessiÉquipe Nationale d'ArgentineDiego MaradonaInter MiamiFootball
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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