Les fans argentins ont surpris tout le monde lors du dernier match de Messi (vidéo)

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Les fans argentins ont surpris tout le monde lors du dernier match de Messi (vidéo)

Lionel Les adieux de Messi à l'équipe nationale d'Argentine ont suscité un grand émoi, non seulement dans le monde du football, mais aussi sur les réseaux sociaux. Parmi la foule affluant vers le magnifique stade « Monumental » de Buenos Aires, rempli de 85 000 spectateurs, un « fan » inattendu et très symbolique est apparu : les supporters ont amené une véritable chèvre vivante vers l'arène.

Cette situation fait directement référence au célèbre terme du football GOAT (Greatest of All Time — « Le plus grand de tous les temps », qui se traduit littéralement par « chèvre » en anglais) et est devenue virale sur Internet en un rien de temps.

Un « talisman vivant » habillé selon toutes les règles

L'étrange fan à quatre pattes était décoré dans une ambiance de fête :

  • Tenue personnalisée : L'animal portait le maillot bleu ciel et blanc de l'équipe nationale d'Argentine, avec le légendaire numéro 10 et l'inscription « MESSI » dans le dos ;

  • Rubans aux couleurs du drapeau : Son harnais était orné de rubans aux couleurs du drapeau national ;

  • Calme au milieu de la foule : Malgré les milliers de fans en délire, le bruit et les caméras, la créature a marché calmement aux côtés de son propriétaire au milieu de la foule.

Le « plus grand » a-t-il été autorisé à entrer dans les tribunes ?

L'aspect le plus intéressant de l'événement s'est produit au point de contrôle :

  • Règles de sécurité : Selon les normes internationales du football et le règlement du stade, l'entrée avec des animaux dans les tribunes est strictement interdite ;

  • Fin mystérieuse : Si cet invité symbolique a été autorisé à entrer dans le stade ou s'il a terminé sa mission avec une performance devant l'arène, cela reste un mystère pour le moment.

Cette approche créative des fans argentins de Lionel Messi a prouvé une fois de plus à quel point il est aimé et respecté dans son pays.

Lionel MessiÉquipe Nationale d'ArgentineStade MonumentalFan InsoliteFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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