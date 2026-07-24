Le Borussia Dortmund a fait une offre pour Said El Mala : L'accord a échoué

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Le Borussia Dortmund a fait une offre pour Said El Mala : L'accord a échoué

Le club allemand du Borussia Dortmund a formulé une offre officielle pour le transfert de l'attaquant talentueux du FC Köln, Said El Mala. Cependant, la première tentative des Dortmundois s'est soldée par un échec. Selon les informations de Sky Sport, la direction du FC Köln considère que le montant proposé est nettement inférieur à la valeur marchande de son joueur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le Borussia Dortmund avait proposé un total de 42 millions d'euros pour le joueur de 19 ans. Ce package comprenait un paiement garanti de 26 millions d'euros, 8 millions d'euros de bonus facilement atteignables et 8 millions d'euros supplémentaires liés à des conditions plus complexes. Mais le FC Köln a rejeté cette offre sans même l'examiner.

L'accord avorté avec Brentford

La position ferme du FC Köln n'est pas fortuite. Auparavant, le club anglais de Brentford s'était déclaré prêt à payer 50 millions d'euros (45 millions garantis et 5 millions de bonus) pour Said El Mala, et les deux parties étaient parvenues à un accord. Cependant, le transfert a échoué au dernier moment car la mère et conseillère du joueur n'a pas donné son autorisation finale.

Actuellement, le FC Köln ne souhaite pas laisser partir sa star pour une somme inférieure à celle proposée par Brentford. Le Borussia Dortmund devra augmenter considérablement son offre pour rester compétitif sur le marché des transferts. Sinon, les vice-champions de Bundesliga risquent de ne pas pouvoir recruter ce jeune talent.

L'entraîneur du FC Köln, René Wagner, a souligné que les rumeurs entourant le transfert n'ont pas affecté l'état d'esprit de Said El Mala à l'entraînement. Selon l'entraîneur, le joueur se comporte de manière professionnelle et donne tout à chaque match. « Il se montre chaque jour comme un membre à part entière de l'équipe et ne laisse pas paraître que son esprit est ailleurs », déclare René Wagner.

Néanmoins, le directeur sportif du club, Thomas Kessler, a laissé entendre que les portes restaient ouvertes aux négociations. Selon lui, si le montant proposé se rapproche des attentes du club, la direction pourrait revenir à la table des négociations. Pour l'instant, Said El Mala reste au FC Köln, mais il est fort probable que la situation évolue avant la fermeture du mercato.

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Jahongir Tursunov
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