Une soirée de boxe professionnelle a eu lieu à Oufa, en Russie. Dans le combat principal de la soirée, le célèbre boxeur cubain Andy Cruz a affronté le représentant local Artur Subkhankulovet a remporté la victoire par décision partagée, s'emparant de la ceinture vacante (libre) des poids légers IBF.

Un combat dramatique marqué par des knockdowns et des retraits de points

Au cours des 12 rounds, le boxeur cubain a habilement esquivé les attaques de son adversaire, restant actif et précis en contre-attaque. Le combat a été riche en rebondissements :

2e round : Artur Subkhankulov a perdu l'équilibre et est allé au tapis.

8e round : Les deux boxeurs ont été mis knockdown lors d'un échange de coups.

10e round : Un point a été retiré au boxeur russe pour un coup interdit à l'arrière de la tête. 1 point .

Fiche du combat et décision des juges

À la fin du combat, les avis des juges étaient partagés — l'un a donné l'avantage au boxeur local, tandis que les deux autres ont enregistré une nette victoire pour le Cubain :

Statistiques Données officielles Lieu Oufa , Russie Catégorie de poids et titre Titre vacant des poids légers IBF Duel Andy Cruz (Cuba) — Artur Subkhankulov (Russie) Cartes des juges 112–114 (en faveur de Subkhankulov), 116–110 et 116–110 (en faveur de Cruz) Résultat final Andy Cruz a gagné par décision partagée (Split Decision)

Selon vous, Andy Cruz, nouveau champion IBF des poids légers, pourra-t-il confirmer sa supériorité face aux autres stars de la division ?

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