La joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva a renoncé à participer à un tournoi prestigieux en Allemagne pour soutenir le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov. La mère de la joueuse a évoqué ces changements dans la vie de sa fille, faisant allusion à sa relation avec Javokhir.

Liana Tanjarikova, mère de la leader de l'équipe nationale féminine d'échecs du Kazakhstan, Bibisara Assaubayeva, a commenté les récents changements dans la vie de sa fille. Elle a souligné que ces changements sont devenus plus évidents après le début de sa relation avec le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov .

Tanjarikova a publié une vidéo sur son compte Instagram montrant Bibisara et Javokhir, accompagnée d'un commentaire particulier.

« Elle a tout laissé tomber et s'est envolée pour Genève pour être à ses côtés », a écrit la mère de la joueuse d'échecs.

Elle a également exprimé les changements dans la vie de sa fille en comparant le passé au présent, tout en abordant le sujet avec humour.

« Avant, je m'inquiétais pour ses victoires. Maintenant, elle s'inquiète pour la victoire de Javokhir à Genève », a noté Liana Tanjarikova.

Actuellement, le grand maître ouzbek de 20 ans, Javokhir Sindarov, dispute à Genève, en Suisse, le match pour le titre mondial contre le champion en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju. Cette rencontre cruciale est au centre de l'attention des fans d'échecs.

Bibisara Assaubayeva a renoncé à participer à la grande finale de la prestigieuse série WR Women's Chess Tour 2026 organisée en Allemagne pour soutenir personnellement Javokhir. Ainsi, la joueuse kazakhe a préféré se rendre à Genève plutôt que de participer à l'une de ses compétitions majeures.

Pour information, le WR Women's Chess Tour est un nouveau projet visant à développer les échecs féminins et à les populariser davantage à l'échelle internationale. La dotation totale du tournoi est de 200 000 dollars américains.

Tout au long de l'année, des étapes du tournoi ont eu lieu à Tokyo, Punta Cana, Maputo et Saint-Tropez. Huit des meilleures joueuses d'échecs mondiales ont été invitées à chaque étape. À l'issue des compétitions, les deux sportives ayant obtenu les meilleurs résultats se sont qualifiées pour la phase finale décisive à Stuttgart, en Allemagne.