Qui ont été les meilleurs et les pires joueurs de Manchester City lors du match de Husanov ?

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Qui ont été les meilleurs et les pires joueurs de Manchester City lors du match de Husanov ?

Lors du match central de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Manchester Citya perdu 2-4 à domicile contre le club français du PSG. Dans cette rencontre, le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui a disputé l'intégralité des 90 minutes pour les « Citizens » : Abdukodir Khusanovn'est pas passé inaperçu aux yeux des analystes internationaux.

Le portail statistique prestigieux Flashscore a évalué les joueurs des deux équipes à l'issue de cette confrontation dramatique.

La performance de Khusanov : Leader parmi les défenseurs

Le défenseur central ouzbek de 22 ans a été l'un des rares joueurs à faire preuve de fiabilité au sein de l'équipe locale :

  • Note de Khusanov : Le portail d'analyse Flashscore a attribué à la performance d'Abdukodir Khusanov une note de 6,8;

  • Comparé à ses coéquipiers : Cette note est la plus élevée parmi les défenseurs mancuniens. Khusanov a réussi à surpasser ses partenaires expérimentés — Ruben Dias (6,2) et Marc Guéhi (6,7) ;

  • 90 minutes complètes sur le terrain : Maresca a fait pleinement confiance au joueur ouzbek lors de ce grand test, et il a disputé la rencontre du début à la fin sans être remplacé.

Notes les plus basses et les plus hautes : La chute de Donnarumma et le doublé de Haaland

Lors du match à l'Etihad, Manchester Citya montré des écarts de performance marqués :

  • Le pire joueur du match : Le gardien des locaux, Gianluigi Donnarumma, a encaissé 4 buts et a reçu la note la plus basse de l'équipe — 5,0;

  • Le leader de City : Erling Haaland, auteur d'un doublé aux 53e et 75e minutes, a été désigné meilleur joueur des locaux avec 8,8 ;

  • Notes des autres joueurs : Antoine Semenyo — 7,2, Elliot Anderson — 6,6, Rayan Cherki et Matheus Nunes — 6,4 ;

  • Les buteurs du PSG : Pour les visiteurs, les buts ont été inscrits par Désiré Doué (13e), Ousmane Dembélé (15e), Vitinha (32e) et Maghnes Akliouche (63e).

Le prochain test des « Citizens »

Après deux journées, Manchester City compte 3 points et a chuté au milieu du classement :

  • Prochain adversaire — AEK : Les hommes de Maresca disputeront la 3e journée de la phase de ligue de la LDC à domicile, en accueillant le club grec de l'AEK ;

  • Heure de début : Cette rencontre est prévue pour le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent) .

Manchester CityPSGAbdukodir KhusanovFlashscoreLigue des Champions
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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