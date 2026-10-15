Quelle note a reçu Abdukodir Khusanov lors du match contre le PSG ?

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Quelle note a reçu Abdukodir Khusanov lors du match contre le PSG ?

Le 15 octobre, dans le cadre de la Ligue des champions, Manchester Cityet le Paris Saint-Germain se sont affrontés. Lors du match disputé à l'Etihad Stadium de Manchester, les visiteurs se sont imposés sur le score de 4-2. Le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov Manchester Citya été titularisé.

Selon les notes des joueurs sur la capture d'écran, la performance d'Abdukodir Khusanov a été évaluée à 6,1. Il a évolué en défense centrale. Lors de cette rencontre, Erling Haaland a inscrit un doublé pour Manchester City, tandis que le PSG a marqué quatre buts.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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