Le 15 octobre, dans le cadre de la Ligue des champions, Manchester Cityet le Paris Saint-Germain se sont affrontés. Lors du match disputé à l'Etihad Stadium de Manchester, les visiteurs se sont imposés sur le score de 4-2. Le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov Manchester Citya été titularisé.

Selon les notes des joueurs sur la capture d'écran, la performance d'Abdukodir Khusanov a été évaluée à 6,1. Il a évolué en défense centrale. Lors de cette rencontre, Erling Haaland a inscrit un doublé pour Manchester City, tandis que le PSG a marqué quatre buts.