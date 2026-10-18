Le Havre - Auxerre : compositions et direct commenté

45+2 La première mi-temps du match d'aujourd'hui est terminée.

45 Ali Samatta (Le Havre) a trouvé assez d'espace dans la surface après un corner pour reprendre le ballon, mais sa tête a été brillamment arrêtée par le gardien.

45 1 minute de temps additionnel.

45 Le Havre obtient un corner.

43 Clément Akpa (Auxerre) a testé la patience de l'arbitre Éric Wattellier et a été averti pour une précédente faute en retard.

40 But ! Kevin Danois lance Danny Namaso (Auxerre) en duel avec le gardien, qui pique le ballon au-dessus de ce dernier pour marquer.

40 Corner tiré, mais Le Havre rate l'occasion car le défenseur dégage le ballon.

39 Amir Richardson (Le Havre) a reçu la passe, mais sa frappe de l'extérieur de la surface a été bloquée. Le Havre obtient un corner. L'arbitre central et l'un de ses assistants ont désigné le drapeau de corner.

38 Danny Namaso (Auxerre) y va trop fort dans son tacle, et Éric Wattellier siffle une faute. Coup franc pour Le Havre.

34 Auxerre n'a pas su profiter du corner, la défense adverse veillant au grain pour écarter le danger.

33 Le coup franc lointain tiré par Le Havre a été repoussé par l'un des défenseurs.

33 Clément Akpa (Auxerre) retient son adversaire pour l'empêcher d'avoir le ballon et l'arbitre siffle une faute. Le Havre va donner le coup franc.

31 Naimur Ahamada (Auxerre) va au duel pour le ballon et Éric Wattellier siffle une faute. Avantage pour Le Havre, qui va jouer le coup franc.

28 Le Havre a eu l'occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.

28 Ali Samatta (Le Havre) décoche une frappe surpuissante ! Il contrôle, ajuste sa mire et tire de l'extérieur de la surface. C'était chaud pour le gardien, mais le ballon est contré par un défenseur et sort. L'assistant désigne le corner, Le Havre va le jouer.

26 Le Havre n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont éloigné le danger.

26 Sotah Nakamura (Le Havre) pénètre dans la surface, contrôle le centre et décoche un tir rasant vers le poteau droit. Paul Nardi reste vigilant et réalise un superbe arrêt pour sauver son équipe. Le Havre va corner.

25 Ali Samatta (Le Havre) s'élève plus haut que les défenseurs pour placer une tête suite à un centre précis vers le poteau gauche. Mais sa reprise est arrêtée par Paul Nardi, superbe arrêt du gardien !

24 Lamine Sy (Auxerre) a tenté de reprendre le ballon, mais a aussi accroché les jambes de son adversaire. Éric Wattellier siffle une faute. Le Havre obtient un coup franc.

22 Faute de Josh Maja (Le Havre). L'arbitre siffle la faute. Auxerre va donner le coup franc.

21 Le Havre enchaine une belle série de passes pour créer de nouvelles opportunités offensives.

18 Le coup franc lointain d'Auxerre a été contré par un défenseur.

18 Éric Wattellier voit bien l'action et siffle une faute d'Amir Richardson (Le Havre). Coup franc pour Auxerre près de la touche.

17 C'était beaucoup too easy pour Gauthier Gallon. Cameron Archer a contrôlé le ballon et s'est ouvert un espace, mais sa frappe a été trop axiale et à ras de terre, directement dans les gants du gardien bien placé.

14 Amir Richardson (Le Havre) commet une faute sur son adversaire, mais l'arbitre ne prend aucune sanction. Auxerre va tirer un coup franc dangereux.

12 Après le coup de pied arrêté tiré par Auxerre, l'un des défenseurs s'est facilement emparé du ballon.

11 Clément Akpa (Auxerre) se rend coupable d'un jeu dangereux. Eric Wattellier siffle et signale la faute. Coup franc pour Le Havre.

11 Romain Faivre (Auxerre) tire un coup franc de loin, mais les défenseurs restent vigilants.

11 Le jeu est arrêté. Josh Maja (Le Havre) commet une faute dans la lutte pour le ballon. Conscient de son erreur, il ne proteste pas et ne fait aucun geste. Auxerre va donner le coup franc.

10 Auxerre a tiré le corner, mais grâce à une défense solide, l'occasion de but a été écartée.

9 Romain Faivre (Auxerre) a reçu une passe précise dans la surface de réparation et s'est retrouvé seul face au gardien. Sa frappe dans la lucarne gauche était trop faible et Gautier Gallon s'est facilement emparé du ballon. L'arbitre et son assistant ont accordé un corner. Auxerre aura l'occasion de se créer une situation dangereuse devant le but adverse.

7 Simon Ebonog (Le Havre) commet une petite faute, l'arbitre lui donne un avertissement verbal. Coup franc pour Auxerre.

2 Éric Wattellier arrête le jeu en raison d'une faute tactique de Dany Namaso (Auxerre). Le Havre obtient un coup franc. Voyons ce qu'ils vont pouvoir en faire.

1 Cameron Archer (Auxerre) est signalé hors-jeu, l'arbitre lève son drapeau.

1 C'est parti pour la première mi-temps.

20:16 Le Havre donne le coup d'envoi.

20:15 L'arbitrage du match d'aujourd'hui a été confié à Eric Wattellier.

20:15 Les compositions de départ des deux équipes ont été annoncées et vous pouvez les consulter dans les détails du match.