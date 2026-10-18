Dans le cadre des 1/16 de finale de la Coupe de Suisse, en déplacement, Lugano a affronté le club de division inférieure Pully et a enregistré une victoire large et convaincante sur le score de 4-0.

Cette rencontre a également attiré l'attention des fans de football ouzbeks — le jeune défenseur et membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov est entré en jeu en seconde période pour consolider la large victoire de son équipe.

Un doublé de Marques et une affaire réglée dès la première mi-temps

Lugano a pris le contrôle total du match dès les premières minutes :

But rapide à la 5e minute : Dès la 5e minute, l'attaquant Marques a ouvert le score pour les visiteurs — 0-1 ;

Penalty d'Alioski : À la 16e minute, Lugano a obtenu un penalty, transformé par Ezgjan Alioski pour porter le score à 0-2 ;

Point final de la première mi-temps : Dans les arrêts de jeu de la première période (45+5), Kelvin a trouvé le chemin des filets pour alourdir le score — 0-3 ;

Doublé à la 56e minute : En début de seconde période, à la 56e minute, Marques a inscrit son deuxième but du match, signant un doublé et fixant le score final à 0-4.

L'entrée en jeu de Behruz Karimov

Le sort du match étant scellé, le staff technique a fait tourner l'effectif pour donner du temps de jeu aux jeunes :

Changement à la 80e minute : À la 80e minute, le défenseur ouzbek Behruz Karimov a remplacé le héros du match, Marques ;

Action solide : Karimov a fait preuve de rigueur en défense pour le reste du match, empêchant l'adversaire de marquer le but de l'honneur et contribuant à garder sa cage inviolée.

Feuille de match

Coupe de Suisse. 1/16 de finale

Pully — Lugano 0:4

Buts: Marques (5, 56), Alioski (16 pen), Kelvin (45+5).

Lugano : Baumann, Kelvin, Alioski, Grgic, Bichsel, Beckham Castro, Pihlstrom (Ajdin, 57), Marques (Karimov, 80), Moncada (Ajeti, 72), Zanotti (Carbone, 56), Behrens.

Cette large victoire à l'extérieur propulse Lugano en 1/8 de finale de la compétition.