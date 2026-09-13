Lisandro Martínez s'exprime avant le derby contre Erling Haaland

Le défenseur de Manchester United, Lisandro Martínez, a évoqué sa prochaine confrontation avec Erling Haaland avant le derby crucial contre Manchester City en Premier League. Selon Goal.com, le joueur argentin a souligné qu'il ne se reposerait pas sur ses succès passés face à l'attaquant adverse et qu'il se préparait sérieusement pour ce choc. C'est ce que rapporte Goal.com .

Avant le derby qui se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche à Old Trafford, les deux équipes abordent la rencontre dans des états de forme différents. Bien que Manchester United ait connu quelques difficultés lors de ses premiers matchs de Premier League cette saison, l'équipe a retrouvé confiance en s'imposant 4-0 contre le club de Sabah en Ligue des Champions.

Le duel clé et les résultats passés

Ce match marquera un nouveau chapitre dans la rivalité personnelle entre Lisandro Martínez et Erling Haaland. Bien que l'attaquant norvégien ait inscrit un triplé lors de son premier derby, il n'a pas réussi à marquer contre le défenseur argentin lors des cinq confrontations suivantes. Notamment, lors du match de janvier sous la direction de Michael Carrick, Manchester United s'est imposé 2-0, Martínez ayant neutralisé l'attaquant adverse et fait taire les critiques des experts.

Cependant, Lisandro Martínez ne veut pas se vanter des résultats précédents. Répondant aux questions des journalistes après la victoire en coupe d'Europe, le défenseur central a déclaré à propos de son expérience passée face à Haaland : « Oui, mais c'est du passé. C'est du passé, c'est fini et maintenant je dois être prêt pour ce match, car il sera totalement différent du précédent. »

L'état d'esprit de l'équipe et le calendrier chargé

Le succès européen a donné un élan supplémentaire aux joueurs. Reconnaissant l'importance de ce résultat, Martínez a souligné que la victoire renforce le moral, mais que toute l'attention doit désormais se porter sur le derby. « Bien sûr, quand vous gagnez, votre confiance augmente. Mais maintenant, nous devons rester calmes et humbles, profiter de la victoire de la veille et penser au derby, qui est très important pour notre équipe », a-t-il ajouté.

Bien que Manchester City ait eu deux jours de repos supplémentaires pour préparer cette rencontre, Lisandro ne s'inquiète pas du calendrier chargé. Selon lui, jouer tous les trois jours et participer à toutes les compétitions est le souhait principal des joueurs.

Pour l'Argentin, qui a également marqué lors du match contre le club de Sabah, l'intérêt de l'équipe prime sur les résultats personnels. « Je suis satisfait de ma performance et de notre cage inviolée. Je suis défenseur, si je marque c'est bien, sinon peu importe. Pour moi, le plus important est de prendre les trois points, de gagner et de montrer un beau football », a conclu Martínez.