Le défenseur de l'équipe nationale d'Argentine et de Manchester United, Lisandro Martínez, est arrivé à Buenos Aires et a exprimé sa volonté de célébrer dignement les derniers moments de la carrière internationale du capitaine Lionel Messi, malgré la douloureuse défaite en finale de la Coupe du Monde. Selon ESPN Argentina, le joueur a souligné que l'équipe donnerait tout lors du prochain match à domicile. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que les représentants de l'Albiceleste avaient goûté à l'amertume de la défaite lors d'un match acharné contre l'équipe nationale d'Espagne en finale. Ce résultat douloureux se fait encore sentir dans le vestiaire de l'équipe, mais il a été souligné que les joueurs doivent désormais se concentrer sur l'événement historique à venir.

Le défenseur central, qui a rejoint l'effectif de 37 joueurs arrivé mardi matin à Buenos Aires, a partagé ses impressions avec les journalistes. Il a déclaré : « Il y a beaucoup de douleur, il vaut mieux ne pas y penser, mais nous devons aussi souligner les efforts immenses que nous avons fournis tout au long du tournoi ».

Une atmosphère de fête grandiose régnera au stade

L'Association du football argentin (AFA) organise une grande soirée d'adieu au stade « Estadio Monumental » afin de rendre un hommage mérité à Lionel Messi sur ses terres. Les billets pour cette rencontre sont épuisés et les tribunes devraient être combles.

Le président de l'AFA, Claudio Tapia, a annoncé qu'une véritable fête serait offerte au capitaine, meilleur joueur du monde et symbole de l'équipe nationale. L'association a également officiellement invité tous les joueurs ayant remporté la Coupe du Monde 2022 ainsi que leurs familles à cette soirée historique.

Malgré la tristesse causée par la défaite, Lisandro Martínez a appelé ses coéquipiers à aller de l'avant. Selon le défenseur, l'équipe doit profiter pleinement de ces moments à domicile, entourée de son peuple.

« Maintenant, nous sommes dans notre pays et nous allons en profiter », a ajouté Lisandro Martínez lors de son interview. Bien que le jeu montré pendant le tournoi ait été salué par les fans et les experts, la défaite en finale a été une dure leçon pour l'équipe.

Ainsi, cette rencontre, qui deviendra l'une des pages les plus brillantes de l'histoire du football argentin, devrait entrer dans l'histoire comme l'un des derniers événements solennels de Lionel Messi sous le maillot national.