Conseils de Cannavaro aux jeunes : les objectifs prioritaires du football ouzbek pour 2027 sont fixés

L'Association de football d'Ouzbékistan a tenu une réunion élargie consacrée à l'analyse des activités des équipes nationales de toutes catégories d'âge en 2026 et à la définition des objectifs stratégiques prioritaires pour 2027.

La direction de l'UFA, le sélectionneur de l'équipe nationale Fabio Cannavaro, ainsi que les entraîneurs des équipes féminines et masculines, et des sept catégories d'âge allant des U-14 aux U-23, étaient présents au complet. Chaque entraîneur a présenté son rapport et reçu des directives pour corriger les lacunes.

Les conseils de Cannavaro et les nouvelles exigences de préparation

Lors de la réunion, l'accent a été mis sur les standards du football moderne et le développement individuel des joueurs :

Compétences individuelles : Il a été souligné qu'il est nécessaire d'améliorer considérablement la qualité du travail individuel, en particulier avec les attaquants et les gardiens de but ;

Préparation complète : De nouvelles directives ont été données pour façonner non seulement la condition physique des joueurs, mais aussi leur réflexion tactique et leur stabilité psychologique lors des matchs importants ;

L'expérience d'un champion du monde : Le sélectionneur national Fabio Cannavaro a partagé sa riche expérience internationale et a donné ses conseils aux entraîneurs des équipes de jeunes sur la préparation des joueurs au football de haut niveau.

2027 : Deux tournois historiques accueillis par l'Ouzbékistan

Le point culminant des discussions a porté sur le processus de préparation des compétitions majeures qui se dérouleront dans notre pays en 2027 :

Mai — Coupe d'Asie U-17 : L'objectif principal est d'organiser ce championnat continental de manière impeccable et d'assurer que l'équipe soit en mesure de lutter pour le titre ;

Septembre-octobre — Coupe du Monde U-20 : Il a été noté que la préparation du Mondial des jeunes, que notre pays accueillera, est une priorité nationale et que les meilleures conditions seront créées pour l'équipe nationale.

À l'issue de la réunion, des tâches précises ont été assignées à toutes les équipes, et des mesures systématiques ont été définies pour créer une base de réserve solide pour l'équipe nationale et accroître la compétitivité du football ouzbek sur la scène mondiale.