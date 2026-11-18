L'équipe nationale d'Ouzbékistan Arabie saoudite a remporté une victoire 2-1. Après la rencontre, l'entraîneur Fabio Cannavaro a exprimé sa satisfaction non seulement pour cette victoire importante, mais a également souligné ouvertement les lacunes à corriger. Que demande l'entraîneur italien à ses défenseurs, pourquoi nos joueurs ont-ils baissé le rythme après l'expulsion d'un adversaire et quelle décision tactique se cache derrière le doublé de Sherzod Esanov ? Pourquoi cette victoire était-elle importante pour Cannavaro ? Après la défaite 2-3 lors du match amical contre la Russie, Arabie saouditel'équipe a affronté l'Arabie saoudite. Cannavaro n'a pas caché que cette défaite avait affecté le moral de l'équipe. Il a souligné que, malgré une bonne performance contre la Russie, la défaite finale a eu un impact négatif sur l'état d'esprit des joueurs. Arabie saouditeLors du match contre l'Arabie saoudite, malgré des absences importantes, une attention particulière a été portée au jeu collectif. L'entraîneur a demandé aux joueurs d'agir comme une unité sur le terrain, et selon lui, ils ont réussi cette mission. « Je suis très heureux pour mes joueurs et pour cette victoire. Malgré plusieurs absences majeures aujourd'hui, j'ai demandé aux gars de jouer comme une équipe soudée. Ils ont vraiment joué en équipe et ont battu l'une des meilleures sélections d'Asie. Nous avons montré un excellent jeu en première mi-temps », a déclaré Cannavaro. Cependant, l'entraîneur a été préoccupé par l'excès de confiance des joueurs à certains moments. Après l'expulsion d'un joueur saoudien, l'équipe d'Ouzbékistan a ralenti le rythme. Cannavaro a noté que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. « Je préfère jouer contre dix » : le problème après le carton rouge Selon Cannavaro, lorsqu'une équipe adverse perd un joueur, la motivation des joueurs restants augmente. Ils font plus d'efforts pour combler le vide, se montrer et sortir l'équipe d'une situation difficile. À l'inverse, l'équipe en supériorité numérique peut parfois se relâcher en pensant contrôler le match. L'entraîneur italien considère cette situation comme dangereuse. « Parfois, dans le football, je préfère jouer à égalité numérique ou même en infériorité plutôt qu'avec un joueur de plus. Parce qu'en infériorité, les joueurs montrent plus de caractère et de détermination, alors qu'en supériorité, ils tombent dans la complaisance », a déclaré l'entraîneur. Il n'a pas caché son inquiétude en fin de match, sachant pertinemment que l'Arabie saoudite restait dangereuse même à dix. Néanmoins, Cannavaro a salué le travail des joueurs. Il a souligné que les membres de l'équipe se sont battus jusqu'au bout, ont beaucoup couru et ont mérité la victoire.

Que change Cannavaro dans le football ouzbek ? Lors de la conférence de presse, l'entraîneur a été interrogé sur la baisse de rythme en seconde période, observée tant contre la Russie que contre l'Arabie saoudite. Cannavaro a répondu qu'il n'était pas juste de comparer ces deux matchs. Selon lui, l'expulsion du joueur saoudien a également influencé le changement de physionomie du match. Parallèlement, le technicien italien a évoqué les changements dans le style de jeu de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Il a insisté sur le fait que l'équipe cherche à imposer son jeu, quel que soit l'adversaire. « Auparavant, l'équipe nationale d'Ouzbékistan jouait de manière plus prudente, en se concentrant sur la défense et en attendant les opportunités. Mais je n'aime pas ce style. Je veux que mon équipe contrôle le jeu et crée de nombreuses occasions », a déclaré Cannavaro. Ces propos montrent clairement les exigences de l'entraîneur : ne pas se contenter de défendre et d'attendre l'erreur adverse, mais contrôler le ballon, être actif en attaque et prendre l'initiative. Quelles exigences le champion du monde impose-t-il aux défenseurs ? Cannavaro a été l'un des meilleurs défenseurs au monde durant sa carrière. C'est pourquoi, lors de la conférence de presse, on l'a interrogé sur les erreurs défensives et l'absence de leaders. L'entraîneur n'a pas lié ce problème uniquement au retour des défenseurs titulaires. Il a expliqué que l'une des plus grandes difficultés pour un sélectionneur est le temps limité pour travailler avec les joueurs. En club, les entraîneurs travaillent quotidiennement avec les joueurs pour analyser et corriger les erreurs. En équipe nationale, les rassemblements sont courts. Il faut donc optimiser chaque séance d'entraînement. Cannavaro se réjouit de l'enthousiasme des défenseurs à apprendre. Cependant, il a souligné que la qualité la plus importante en défense n'est ni la force physique ni la vitesse, mais la concentration constante. « Un défenseur ne doit jamais perdre sa concentration, même pour une seconde ; il doit être intelligent et sentir le jeu. Il doit savoir quand marquer son adversaire, quand presser et quand simplement dégager le ballon de la surface », a déclaré le champion du monde avec l'Italie. Ainsi, Cannavaro exige non seulement une préparation physique, mais aussi la capacité de lire le jeu, d'anticiper les situations et de prendre les bonnes décisions. De quels joueurs l'entraîneur attend-il le plus ? En faisant le bilan du rassemblement de novembre, Cannavaro a admis que les lacunes individuelles subsistaient. Il a défini des tâches spécifiques pour les joueurs à plusieurs postes. Les défenseurs ne doivent pas perdre le ballon dans des situations simples.

Les milieux défensifs doivent observer les alentours avant de recevoir le ballon et planifier leur action suivante.

Les ailiers ne doivent pas avoir peur de provoquer en un contre un. Selon l'entraîneur, travailler sur ces défauts est crucial pour élever le niveau global de l'équipe. Par ailleurs, Cannavaro est favorable à donner aux jeunes joueurs l'opportunité d'affronter des adversaires forts. Pour lui, l'expérience et la progression priment sur le résultat des matchs amicaux.