Sensation en Carabao Cup : Fleetwood Town élimine l'équipe d'Arteta

Le huitième de finale de la Carabao Cup a été le théâtre de l'une des plus grandes surprises de la saison. L'un des grands favoris de la compétition, le club londonien Arsenal s'est incliné à l'extérieur face à la modeste équipe de Fleetwood Town lors d'une séance de tirs au but, quittant ainsi la compétition.

Après un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire, où la nouvelle recrue Viktor Gyökeres avait égalisé pour les Londoniens, le club de division inférieure s'est imposé 6-4 lors de la séance fatidique.

90 minutes qui ont stupéfié Arsenal

Le temps réglementaire a été bien plus difficile que prévu pour les Londoniens, sous une pression constante :

Le but précoce des hôtes : Dès la 21e minute, l'attaquant de Fleetwood Town, Lupalo, a ouvert le score, trompant la défense des « Gunners » et donnant l'avantage aux locaux ;

La réponse de Gyökeres : Après une première période terne, Mikel Arteta a effectué des changements et Viktor Gyökeres a égalisé à la 50e minute (1-1) ;

Les stars n'ont pas suffi : Malgré l'entrée en jeu de cadres comme Martin Ødegaard, Jurriën Timber et Bruno Guimarães en seconde période, Arsenal n'a pas réussi à marquer le but de la victoire ;

La loterie des tirs au but : Lors de la séance de tirs au but, les locaux ont fait preuve de sang-froid, s'imposant 6-4 pour valider leur ticket pour les quarts de finale.

Résumé du match et composition d'Arsenal

Compétition et tour : Carabao Cup, 8e de finale ;

Score final : Fleetwood Town – Arsenal 1-1 (6-4 aux t.a.b.) ;

Buteurs : Lupalo (21) — Viktor Gyökeres (50) ;

Composition d'Arsenal : Kepa, Ben White (Timber, 46), Marley Salmon (Ødegaard, 46), Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly (Konsa, 81), Martín Zubimendi (Guimarães, 82), Max Dowman, Mikel Merino, Eberechi Eze (Kaidac, 66), Viktor Gyökeres.

Cette élimination précoce en Carabao Cup est un sérieux avertissement pour les hommes de Mikel Arteta avant les échéances cruciales en Premier League et sur la scène européenne. Fleetwood Town, club de division inférieure, écrit l'une des plus belles pages de son histoire.