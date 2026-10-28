3e journée de l'ACL Elite : L'équipe de Masharipov et Ashurmatov battue par un club des EAU

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3e journée de l'ACL Elite : L'équipe de Masharipov et Ashurmatov battue par un club des EAU

Dans le cadre de la 3e journée de l'AFC Champions League Elite, lors d'un des chocs disputés aux Émirats arabes unis, le club local Shabab Al Ahli a accueilli le célèbre club iranien Esteghlal du club. Les joueurs ouzbeks évoluant à Téhéran ont rencontré des difficultés à l'extérieur, s'inclinant sur le score de 0-2.

Le sort du match s'est joué en seconde période : les buts de Mateusao et Juan Alvina ont offert 3 points précieux au club des EAU, leur permettant de grimper au classement.

Performance des légionnaires ouzbeks et physionomie du match

Les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui défendent les couleurs du club de Téhéran, ont eu un temps de jeu différent lors de cette rencontre :

  • Ashurmatov au cœur de la défense : Le défenseur Rustam Ashurmatov a débuté dans le onze de départ et a disputé l'intégralité des 90 minutes, participant à repousser les assauts répétés des locaux ;

  • L'entrée tardive de Masharipov : L'un des leaders de l'équipe, Jaloliddin Masharipov, a commencé sur le banc et n'est entré en jeu qu'à la 86e minute, alors que le score était déjà de 2-0, remplaçant Razzahina ;

  • Les frappes décisives des locaux : Shabab Al Ahli a ouvert le score à la 69e minute grâce à une frappe précise de Mateusao, et à la 84e minute, Juan Alvina a inscrit le second but, scellant ainsi le sort du match.

Classement et résumé du match

  • Compétition et phase : AFC Champions League Elite, 3e journée ;

  • Score final : Shabab Al Ahli — Esteghlal 2-0 ;

  • Buts : Mateusao (69), Juan Alvina (84) ;

  • Composition d'Esteghlal : Farabbasi, Fallah, Aghasi, Rustam Ashurmatov, Hardani, Cheshmi, Razzahina (Jaloliddin Masharipov, 86), Asani, Goudarzi, Saharhizan, Gholizadeh (Koushki, 82) ;

  • Points et classement : Après cette victoire, Shabab Al Ahli porte son total à 9 points et se hisse à la 2e place ; Esteghlal, qui a perdu des points à l'extérieur, chute à la 5e place avec 6 points.

Cette défaite empêche le club iranien de rejoindre les leaders du groupe et souligne la nécessité pour le staff technique d'effectuer des ajustements tactiques avant les prochaines journées.

AFC Champions League EliteJaloliddin MasharipovRustam AshurmatovEsteghlal TehranFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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