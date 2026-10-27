Message important de Berdiyev aux supporters de Nasaf : « Seule la victoire compte contre le Kuwait SC »

Alors que le club de Qarshi, Nasaf, entre dans une phase décisive de la Ligue des champions de l'AFC 2, il se prépare pour une rencontre cruciale. L'une des équipes leaders actuelles d'Ouzbékistan accueillera le club koweïtien du Kuwait SC sur son terrain. Avant ce match, l'entraîneur principal Ruziqul Berdiyev exige de ses joueurs non pas de simples efforts, mais une mobilisation totale pour la victoire.

L'entraîneur a souligné que l'équipe s'est préparée sérieusement pour ce match. Les points forts de l'adversaire ont été étudiés, et certains joueurs ont eu l'opportunité de se reposer avant cette rencontre capitale. Désormais, l'objectif principal est de traduire cette préparation en résultat sur le terrain.

Berdiyev a été clair : « Seule la victoire nous satisfait »

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur de Nasaf, Ruziqul Berdiyev, a parlé de la préparation de l'équipe et de l'importance du match à venir. Ses propos montrent que pour les joueurs de Qarshi, ce match est bien plus important qu'une simple rencontre.

— Nous avons mené notre préparation comme d'habitude. Après le dernier match, nous avons essayé de récupérer les garçons et de les préparer pour cette rencontre. Nous avons fourni des informations sur notre adversaire. Je pense que les joueurs sont prêts à tous les niveaux.

— Le match de demain est l'un des plus décisifs. C'est une rencontre importante, c'est pourquoi notre préparation est sérieuse. Si 100 % d'efforts sont nécessaires pour gagner, nous devrons donner encore plus, a déclaré l'entraîneur.

Selon Berdiyev, l'équipe a atteint un stade de la compétition où chaque point devient crucial. Avec l'objectif de sortir de la phase de groupes, les actions sur le terrain doivent aboutir à un résultat concret.

L'entraîneur a déclaré qu'il était encore trop tôt pour évaluer en pourcentage les chances de qualification de Nasaf. Cependant, il a insisté sur la nécessité de récolter des points pour atteindre cet objectif important.

Quels sont les aspects dangereux du Kuwait SC ?

L'une des tâches principales pour l'équipe de Qarshi est de bien comprendre le style de jeu de l'adversaire et de prendre des mesures appropriées contre ses points forts. Berdiyev a décrit le Kuwait SC comme une équipe bien connue.

Selon lui, les deux équipes se sont affrontées au cours des deux dernières années. Certains joueurs ayant participé à ces matchs font toujours partie de l'effectif koweïtien. Cela donne au staff technique de Nasaf une certaine expérience pour évaluer les capacités de l'adversaire.

— Nous connaissons très bien l'adversaire. Nous les avons affrontés au cours des deux dernières années. Certains joueurs de cette époque sont toujours là. C'est vraiment une équipe expérimentée. Ils sont le club leader de leur pays et sont actuellement premiers de leur championnat. Ils ont gagné leurs derniers matchs avec de gros scores, a déclaré Berdiyev.

L'entraîneur a souligné que le Kuwait SC possède non seulement des joueurs expérimentés, mais aussi de bons légionnaires. L'équipe mise sur la vitesse et la technique en attaque, et a atteint un certain niveau dans l'organisation du jeu.

Le fait que l'adversaire soit arrivé à Qarshi trois jours plus tôt et s'entraîne sur place pour s'adapter au climat local a également été mentionné lors de la conférence de presse.

Quel plan a été préparé contre les attaquants rapides ?

Berdiyev a désigné les attaquants rapides et techniquement doués comme l'un des aspects les plus dangereux du Kuwait SC.

— L'adversaire possède des joueurs rapides qui misent sur la technique. Le jeu de l'équipe est structuré autour de cela. Des joueurs qualifiés et rapides évoluent dans leur ligne d'attaque. Nous avons identifié cela comme l'un des points forts de l'adversaire. Nous en avons parlé aux garçons et je pense qu'ils accorderont une attention sérieuse à ces aspects, a déclaré le coach de Nasaf.

Par conséquent, pour les joueurs de Qarshi, la discipline défensive, l'arrêt opportun des attaques adverses et l'évitement des situations dangereuses seront essentiels. En même temps, se contenter de défendre ne suffira pas : Nasaf doit également exploiter ses propres opportunités.

Muhitdinov et Shala ont-ils été ménagés avant ce match important ?

Lors de la conférence de presse, une question a été posée sur le fait que Sharof Muhitdinov et Adenis Shala soient entrés en jeu en tant que remplaçants lors du dernier match. Les journalistes ont demandé si cette décision avait été prise en vue de la rencontre à venir.

Berdiyev a répondu avec humour. Selon lui, ce sujet avait déjà été abordé ce jour-là, mais les journalistes absents de la conférence de presse n'étaient pas au courant.

— Exactement. Vous n'étiez pas là ce jour-là, j'avais tout expliqué. C'est pareil dans le football, si vous manquez un entraînement, vous prenez du retard. Bien sûr, c'est une plaisanterie, a déclaré l'entraîneur.

Berdiyev a expliqué que non seulement Muhitdinov et Shala, mais aussi d'autres joueurs ont été ménagés pour économiser leurs forces.

— Je pense que demain ils seront en bonne forme et aideront l'équipe, a-t-il ajouté.

Cette situation montre à quel point il est important de préserver la condition physique des joueurs et d'utiliser l'effectif efficacement avant des matchs importants. Il sera intéressant de voir comment les capacités de Muhitdinov, Shala et des autres joueurs se manifesteront sur le terrain.

La promesse d'Oybek Rustamov aux supporters : « Nous sommes prêts à 100 % »

Le joueur de Nasaf, Oybek Rustamov, a également participé à la conférence de presse. Il a exprimé sa confiance dans la préparation de l'équipe et a souligné son intention de rendre les supporters heureux.

— Si Dieu le veut, nous sommes prêts à 100 % pour le match de demain. Nous ferons plaisir à nos fans, a déclaré Rustamov.

Le joueur a également déclaré que participer à la Ligue des champions de l'AFC est le rêve de chaque joueur. Selon lui, il est naturel de ressentir de l'excitation dans de telles compétitions, mais une fois sur le terrain, ce sentiment disparaît progressivement et les joueurs se concentrent sur le jeu.

Rustamov a également salué la compétitivité de la Superligue d'Ouzbékistan. Il a souligné qu'il n'y a pas d'équipe faible dans le championnat national et que la différence entre les équipes réside principalement dans le talent et le niveau.

Soutenant l'avis de son entraîneur, le joueur a noté que l'équipe est entrée dans une phase de matchs importants et que l'objectif principal est de gagner pour faire plaisir aux supporters.

Pour Nasaf, les excuses ne comptent plus, seul le résultat importe

Dans ce match de la Ligue des champions de l'AFC 2, une tâche difficile attend Nasaf. L'expérience du club koweïtien, ses résultats en championnat et ses attaquants rapides montrent que l'adversaire est une force sérieuse.

Cependant, les joueurs de Qarshi affirment s'être préparés minutieusement. La récupération physique, l'étude de l'adversaire et le repos accordé à certains leaders avant ce match important témoignent d'une approche sérieuse.

Le plus important, Ruziqul Berdiyev a clairement défini l'objectif : seule la victoire satisfait Nasaf. Oybek Rustamov a promis que l'équipe mettrait tout en œuvre pour rendre les supporters heureux.

Désormais, toute l'attention est tournée vers le terrain à Qarshi. Le plan préparé par le staff technique, la discipline des joueurs et le soutien des supporters pourraient être décisifs. Nasaf a une mission importante : exploiter les opportunités, se battre pour la victoire et obtenir les points nécessaires pour atteindre l'objectif de qualification.