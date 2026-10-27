Un événement majeur et attendu depuis longtemps dans l'histoire du football anglais a eu lieu : l'attaquant du Bayern Munich et capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre Harry Kane en 2026 Ballon d'Or est devenu le lauréat officiel du prix. Il est entré dans l'histoire en tant que premier joueur anglais à remporter ce trophée prestigieux depuis le succès de Michael Owen en 2001, soit 25 ans plus tard.

À l'occasion de cette victoire, le maire de Londres Sadiq Khan a chaleureusement félicité son célèbre concitoyen et a hautement salué ses résultats phénoménaux de la saison dernière.

« 73 buts et une soirée magique » : l'hommage passionné du maire de Londres

Sur ses réseaux sociaux officiels, Sadiq Khan a exprimé son enthousiasme concernant le statut de Harry Kane, non seulement dans la capitale, mais dans le football mondial :

Une reconnaissance méritée : « Je suis immensément fier que le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, né à Londres, Harry Kane, soit devenu lauréat du Ballon d'Or. C'est une reconnaissance juste et méritée après son jeu exceptionnel en club et en sélection, ainsi que ses 73 buts marqués la saison dernière » ;

« Victoire inoubliable à l'Azteca » : « Qui pourrait oublier son héroïsme lors de la Coupe du Monde cet été, en particulier ce but victorieux contre le Mexique lors de cette soirée magique dans le légendaire stade Azteca ? » ;

Le plus grand de tous les temps : « Kane n'est pas seulement une légende de Tottenham et de l'équipe d'Angleterre, il est désormais officiellement l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football », a souligné le maire.

Un symbole historique après 70 ans : la remise a eu lieu à Londres pour la première fois

Cette cérémonie du Ballon d'Or a été marquée par plusieurs événements symboliques :

La tradition de Sir Stanley Matthews : Le tout premier lauréat du Ballon d'Or était la légende anglaise Sir Stanley Matthews ; 70 ans plus tard, le fait que la cérémonie soit organisée pour la première fois à Londres et qu'un capitaine anglais en soit le vainqueur revêt une signification particulière ;

Le trophée tant attendu par les joueurs anglais : Depuis le trophée remis à Michael Owen en 2001, aucun joueur anglais n'avait atteint ce niveau en un quart de siècle ;

Record de la saison : Les 73 buts marqués en club et en sélection ont clairement prouvé que Harry Kane est l'attaquant le plus prolifique non seulement en Europe, mais dans le monde entier.

La conquête du Ballon d'Or par Harry Kane restera gravée dans les annales du sport comme le résultat de ses années de travail acharné, de son grand professionnalisme et comme le sommet moderne du football anglais.