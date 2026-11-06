12 points en 4 matchs : Bournemouth s'impose en République tchèque et prend la tête de la Ligue Europa

La 4e journée de l'UEFA Europa League a été marquée par une série de rencontres intenses et disputées. Les matchs d'hier sur le continent ont été riches en résultats surprenants, en buts dramatiques dans les derniers instants et en bouleversements au classement.

Alors que le club anglais de Bournemouth a décroché une victoire pleine de caractère à Prague pour s'emparer de la tête du classement avec un bilan parfait, à Londres, Crystal PalaceCrystal Palacea évité la défaite dans les arrêts de jeu.

Bournemouth est inarrêtable : 12 points en 4 matchs et la 1ère place

L'un des résultats les plus marquants de la journée a été enregistré à Prague, capitale de la République tchèque :

Un retournement de situation : Le Sparta local avait pris l'avantage à la 35e minute grâce à un but de Singate. Cependant, le club anglais a totalement pris le contrôle du match en seconde période ;

Trois buts après la pause : Adams a égalisé à la 57e minute, puis Evanilson à la 81e et Ryan à la 90e ont fait trembler les filets adverses, offrant à Bournemouth une victoire convaincante 3-1 ;

Leader incontesté : Avec quatre victoires en autant de rencontres et un total maximal de 12 points les hommes d'Andoni Iraola occupent désormais seuls la 1ère place du classement général de la Ligue Europa.

Drame à Londres : Kamada sauve les siens à la 90e minute

Le match disputé au Selhurst Park de Londres a été extrêmement difficile pour les locaux :

But rapide : Le club allemand de Hoffenheim a ouvert le score dès la 7e minute grâce à une frappe précise de Prass (0-1) ;

Le salut dans les derniers instants : Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin, à la 90e minute, le milieu de terrain japonais Daichi Kamada a trouvé le chemin des filets, sauvantCrystal Palaced'une défaite inévitable (1-1) ;

Situation au classement : Ce match nul permet au club anglais de se maintenir à la 22e place avec 4 points.

Match nul à Saint-Sébastien : Real Sociedad et Lyon se neutralisent

Dans l'un des chocs disputés en Espagne, les deux équipes ont dû se partager les points :

La réponse d'Oskarsson : Pour les hôtes, le talent islandais Orri Oskarsson a ouvert le score à la 28e minute ;

L'égalisation de Tolisso : Au début de la seconde période, à la 54e minute, le milieu de terrain expérimenté des Français, Corentin Tolisso, a inscrit le but égalisateur, fixant le score final à 1-1 ;

Partage des points : Après ce nul, Lyon occupe la 8e place du classement avec 7 points, tandis que les Basques comptent 5 points et se situent à la 18e place.

Feuilles de match : UEFA Europa League, 4e journée