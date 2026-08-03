Classement FIDE : Sindarov 4e, deux joueurs d'Ouzbékistan dans le top 10

Le nouveau classement de la Fédération Internationale des Échecs au 1er août 2026 a révélé un autre paysage historique pour les échecs ouzbeks. Javokhir Sindarov reste le quatrième joueur mondial avec 2777 points Elo, tandis que Nodirbek Abdusattorov a conservé sa place dans le top 10 avec 2762 points.

L'un des aspects les plus notables de la nouvelle liste est que seuls les États-Unis et l' Ouzbékistan ont plus d'un joueur dans le top 10 mondial. Alors que les États-Unis mènent avec trois grands maîtres, l'Ouzbékistan se classe parmi les nations les plus fortes des échecs mondiaux avec deux représentants.

Sindarov parmi les poursuivants de Carlsen

La note de Javokhir Sindarov en échecs classiques s'élève à 2777 points. Le grand maître ouzbèke a conservé la 4e place, se positionnant derrière Magnus Carlsen, Fabiano Caruana et Hikaru Nakamura.

Le leader du classement, Magnus Carlsen, compte 2823 points. Sindarov n'est qu'à 46 points du joueur norvégien, et à seulement 15 points de Caruana et Nakamura, respectivement deuxième et troisième.

Dans le classement de juillet également, Sindarov était quatrième avec 2777 points, et Abdusattorov était sixième avec 2766 points. Ainsi, Javokhir n'a pas changé de position, tandis que Nodirbek a perdu quatre points au classement.

Sindarov est non seulement le joueur numéro un d'Ouzbékistan, mais il est également actuellement l'un des grands maîtres asiatiques les plus forts du classement mondial.

Abdusattorov recule de deux places

Nodirbek Abdusattorov a pris la 8e place dans le classement d'août avec 2762 points Elo. Il a perdu quatre points par rapport au mois dernier et a reculé de deux places.

En raison de la baisse d'Abdusattorov, l'Américain Wesley So et le représentant des Pays-Bas Anish Giri ont tous deux gagné une place :

Wesley So — 2765 points, 6e place ;

Anish Giri — 2764 points, 7e place ;

Nodirbek Abdusattorov — 2762 points, 8e place.

Néanmoins, le grand maître ouzbek de 21 ans reste parmi les dix meilleurs joueurs d'échecs du monde. L'écart de classement entre Javokhir et Nodirbek est actuellement de 15 points.

Les dix meilleurs joueurs d'échecs du monde

Place Joueur Pays Classement 1 Magnus Carlsen Norvège 2823 2 Fabiano Caruana États-Unis 2792 3 Hikaru Nakamura États-Unis 2792 4 Javokhir Sindarov Ouzbékistan 2777 5 Vincent Keymer Allemagne 2767 6 Wesley So États-Unis 2765 7 Anish Giri Pays-Bas 2764 8 Nodirbek Abdusattorov Ouzbékistan 2762 9 Arjun Erigaisi Inde 2759 10 Alireza Firouzja France 2757

Fabiano Caruana et Hikaru Nakamura ont le même classement : 2792 points. Cependant, sur la liste officielle, Caruana est placé deuxième et Nakamura troisième.

Le Français Alireza Firouzja a enregistré l'une des progressions les plus notables : il a ajouté huit points de classement, gagné deux places et est revenu dans le top 10.

Un duel historique attend Javokhir

Sindarov était devenu le quatrième joueur mondial pour la première fois de sa carrière dans le classement de juin 2026. La FIDE avait alors enregistré ce résultat comme le record personnel du grand maître ouzbek.

Désormais, le plus grand défi de sa carrière attend Javokhir. Il a remporté le Tournoi des Candidats 2026 et a gagné le droit de disputer la couronne mondiale contre l'actuel champion du monde Gukesh Dommaraju.

Selon la FIDE, le match pour le championnat du monde se déroulera du 25 novembre au 15 décembre à Genève, en Suisse. La rencontre entre le joueur de 20 ans Gukesh et Sindarov sera le plus jeune match de championnat du monde de l'histoire des échecs.

L'Ouzbékistan est devenu une force majeure des échecs mondiaux

La présence simultanée de deux joueurs d'échecs ouzbeks dans le top 10 mondial n'est pas un résultat fortuit. Sindarov et Abdusattorov ne sont plus de simples jeunes prometteurs – ce sont des grands maîtres qui luttent à égalité avec Carlsen, Caruana, Nakamura et d'autres stars dans les tournois d'élite.

Le maintien de Javokhir à la 4e place en août et le fait que Nodirbek ne soit pas sorti du top 10 malgré une légère baisse témoignent de la grande constance des échecs ouzbeks.

Maintenant, la principale intrigue est de savoir si Sindarov pourra s'approcher de la barrière historique des 2800 points et à quelle vitesse Abdusattorov récupérera ses positions perdues.

Selon vous, quel joueur d'échecs ouzbek pourra devenir le principal rival de Magnus Carlsen dans un proche avenir ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !