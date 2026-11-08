Lors de la 10e journée de Premier League, Manchester City s'est incliné de manière inattendue 1-3 sur le terrain de Nottingham Forest. Cependant, ce match difficile pour les « Citizens » a marqué une nouvelle étape historique dans la carrière personnelle du défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov .

Notre compatriote de 22 ans a été titularisé et a disputé l'intégralité des 90 minutes. Malgré la défaite de son équipe, il a été désigné meilleur joueur de City lors de cette rencontre par le portail statistique prestigieux Flashscore.com .

Analyse Flashscore : 7,4 points et un record absolu dans l'équipe

Les experts de la plateforme statistique ont salué la performance du talent ouzbek :

La note la plus élevée — 7,4 : Les experts de Flashscore ont attribué 7,4 points à Abdukodir Khusanov pour ses actions. Ce score est le plus élevé parmi tous les joueurs de Manchester City ayant pris part à ce match ;

Maîtrise à deux postes : Ayant débuté le match en tant qu'arrière droit sur instruction du staff technique, Khusanov est revenu à son poste de prédilection, en défense centrale, après des ajustements tactiques à la mi-temps, luttant courageusement contre les attaquants adverses tout au long de la partie.

Chronique de la rencontre à Nottingham

Le match a été difficile dès les premières minutes pour les hommes d'Enzo Maresca :

Doublé de Delap et but de Cunha : Cunha a ouvert le score pour les « Forest » dès la 6e minute, tandis que Liam Delap a inscrit un doublé aux 18e et 73e minutes ;

Réponse de Cherki : Le seul but de City a été marqué par Rayan Cherki à la 52e minute, mais cela n'a pas suffi à sauver l'équipe de la défaite.

Classement et prochain match

Après cette défaite, la situation de Manchester City dans la course au titre s'est compliquée :