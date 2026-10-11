Manchester City s'impose largement à l'extérieur contre Liverpool

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Manchester City s'impose largement à l'extérieur contre Liverpool

Lors du choc de la 6e journée de Premier League, les supporters ont assisté à un résultat large et inattendu. Réalisant un début de saison parfait sans la moindre défaite, Manchester Citya battu son rival historique Liverpool 3-0 à l'extérieur, dans le mythique stade d'Anfield.

Le sort du match a été scellé par l'infériorité numérique des locaux et les attaques fulgurantes des « Citizens » au milieu de la seconde période.

Le tournant du match : carton rouge et trois buts en 13 minutes

Bien que la première mi-temps et le début de la seconde aient été équilibrés, une situation à la 62e minute a radicalement changé le cours du jeu :

  • Carton rouge et manque de discipline : À la 62e minute, le milieu de terrain de Liverpool Ryan Gravenberch a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé ;

  • Le but de Haaland : Des espaces sont immédiatement apparus dans la défense des hôtes réduits à dix, et trois minutes plus tard, à la 65e minute, Erling Haaland a ouvert le score ;

  • La punition continue : Accentuant la pression, les visiteurs ont vu Jérémy Doku, entré en jeu à la 68e minute, doubler la mise, avant que Rayan Cherki ne scelle le score à 3-0 à la 78e minute.

Husanov sur le banc, City consolide sa place de leader

L'un des points d'intérêt pour les fans de football ouzbeks était la présence du défenseur de notre équipe nationale, Abdukodir Khusanov, sur la feuille de match :

  • La situation de Khusanov : Le jeune défenseur ouzbek de Manchester City est resté sur le banc des remplaçants et n'est pas entré en jeu ;

  • L'équipe de Maresca avec un bilan parfait : En célébrant leur 6e victoire consécutive, les hommes d'Enzo Maresca portent leur total à 18 points et s'installent seuls en tête du classement ;

  • La crise de Liverpool : Avec seulement 9 points après 6 matchs, les Reds chutent à la 9e place du classement.

Cette victoire convaincante deManchester City à Liverpool confirme une fois de plus leur statut de favori pour le titre cette saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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