Eldor Shomurodov recommandé au Spartak : un transfert est-il possible ?

Le nom d’Eldor Shomurodov Son superbe but inscrit à la Coupe du monde 2026 et sa saison prolifique en Süper Lig turque l’ont de nouveau placé au centre des discussions sur le marché des transferts. Cette fois, le capitaine de l’équipe nationale d’Ouzbékistan est lié au Spartak Moscou.

L’ancien footballeur russe Vladimir Obukhov a recommandé aux Rouge et Blancs d’étudier précisément la candidature de Shomurodov. Toutefois, il ne s’agit pour l’instant ni de négociations officielles ni d’une offre du club, mais de l’avis d’un spécialiste et d’un scénario de transfert potentiel.

Qu’a déclaré Obukhov ?

Selon l’interview de RB Sport que vous avez fournie, Vladimir Obukhov a présenté l’expérience acquise à l’étranger par Shomurodov et sa bonne connaissance du championnat russe comme ses principaux atouts.

« Recruter Eldor Shomurodov serait une très bonne décision pour le Spartak. Il a acquis une grande expérience à l’étranger, c’est un spécialiste de son métier et un joueur de haut niveau. Eldor connaît également bien notre championnat. Il pourrait sans aucun doute aider sérieusement le Spartak », a déclaré Obukhov.

Cette déclaration pourrait provoquer sur les réseaux sociaux des interprétations selon lesquelles Shomurodov serait en train de rejoindre le Spartak. Mais la recommandation du spécialiste ne signifie pas que le club a pris contact avec le joueur.

Pour l’instant, ni le Spartak, ni İstanbul Başakşehir, ni les représentants de Shomurodov n’ont publié de déclaration officielle au sujet d’un éventuel transfert.

Pourquoi le nom de Shomurodov revient-il dans l’actualité ?

L’attaquant a réalisé l’une des saisons les plus prolifiques de sa carrière. En Süper Lig turque 2025-2026, Shomurodov a inscrit 22 buts et terminé meilleur buteur du championnat à égalité avec l’attaquant de Trabzonspor Paul Onuachu. Il a également délivré 5 passes décisives à ses coéquipiers.

Ces statistiques montrent qu’à 31 ans, Shomurodov reste capable de performer au plus haut niveau. Durant la saison, il ne s’est pas contenté de conclure les actions dans la surface : il a aussi efficacement créé des occasions pour ses partenaires.

Au Mondial, son but inscrit sous un angle difficile contre la République démocratique du Congo a encore renforcé sa réputation internationale. Lors du premier tour du vote des supporters de la FIFA, cette frappe de Shomurodov a été élue meilleur but de la phase de groupes de la Coupe du monde. Avec 36 % des voix, il a devancé Lionel Messi et Vinicius Junior ainsi que d’autres stars.

En quoi pourrait-il être utile au Spartak ?

Shomurodov est un avant-centre classique, mais il n’est pas un attaquant qui attend uniquement dans la surface. Il peut également jouer en soutien de l’attaquant ou plus près du côté gauche. Transfermarkt indique que son poste principal est avant-centre, avec comme postes secondaires attaquant de soutien et ailier gauche.

Avantages potentiels pour le Spartak :

Atout Bénéfice potentiel pour l’équipe Expérience en RPL Une longue période d’adaptation au championnat ne serait pas nécessaire Polyvalence positionnelle Possibilité de modifier les schémas offensifs Puissance physique Duels avec les défenseurs centraux Jeu aérien Danger sur les centres venus des ailes Expérience internationale Gestion de la pression lors des grands rendez-vous Efficacité 22 buts en championnat lors de la dernière saison

Il s’agit d’une analyse tactique fondée sur les caractéristiques du joueur et son parcours. Il n’est pas encore confirmé que le staff du Spartak ait réellement fait de Shomurodov une priorité de recrutement.

Le championnat russe ne lui est pas étranger

C’est précisément en Premier League russe que Shomurodov a franchi un cap dans sa carrière européenne.

En 2017, il a quitté Bunyodkor pour Rostov, dont il a défendu les couleurs jusqu’en 2020. Selon les données officielles de la Roma, l’attaquant a disputé 91 matchs avec Rostov, inscrivant 18 buts et délivrant 12 passes décisives.

En Russie, il s’est adapté :

à un football riche en duels physiques ;

aux matchs disputés par temps froid ;

aux longs déplacements ;

au jeu face à des défenses regroupées ;

à la pression du championnat local

.

Ainsi, un retour en Russie pourrait ne pas lui demander une adaptation complète, comme lors de ses premières saisons en Turquie ou en Italie.

Mais le faire venir ne sera pas simple

Shomurodov n’est actuellement pas libre. À l’été 2025, il a été prêté par la Roma à İstanbul Başakşehir avec option d’achat.

Après une saison réussie, le club turc a levé l’option et acquis définitivement les droits du joueur. Son nouveau contrat courrait jusqu’à l’été 2028, selon les informations disponibles.

Si le Spartak veut recruter Shomurodov, il devra :

négocier d’abord avec İstanbul Başakşehir ; convaincre le club turc de vendre le joueur ; s’entendre avec Shomurodov sur ses conditions personnelles. L’attaquant ouzbek devra lui-même souhaiter retourner en Russie.

La valeur marchande actuelle de Shomurodov est estimée à 7 millions d’euros par Transfermarkt. Il ne s’agit toutefois pas du prix officiel demandé par le club, mais d’une estimation indépendante du portail.

Pourquoi le club turc pourrait-il le vendre ?

İstanbul Başakşehir aurait acheté Shomurodov à la Roma dans des conditions relativement avantageuses. Certaines sources évoquent un montant total de 2,8 millions d’euros, ainsi que 3 millions d’euros pour le précédent prêt.

Si le Spartak ou un autre club propose environ 7 millions d’euros ou davantage, l’équipe stambouliote pourrait réaliser une plus-value financière.

Mais un autre aspect compte pour le club : Shomurodov est devenu son meilleur buteur. Sa vente pourrait créer un grand vide dans le secteur offensif. L’offre devrait donc aussi compenser son importance sportive.

Ses 31 ans seront-ils un obstacle au transfert ?

Shomurodov a eu 31 ans en juin 2026. Pour un attaquant, il se trouve dans une période où l’expérience et les qualités physiques sont bien équilibrées.

Son âge peut être évalué de deux façons par le Spartak.

Point positif :

il peut produire immédiatement ;

il n’a pas besoin d’une longue adaptation ;

il peut transmettre son expérience aux jeunes attaquants ;

il ne perd pas ses moyens dans les matchs sous haute pression.

Point de vigilance :

la possibilité de le revendre plus cher sera ensuite limitée ;

un contrat de longue durée peut représenter un risque financier ;

il faudra maintenir une condition physique stable ;

ses performances en Turquie ne se reproduiront pas automatiquement en RPL.

Le transfert éventuel serait donc moins un investissement sur un jeune talent qu’une décision visant à obtenir des résultats immédiats au cours des deux ou trois prochaines saisons.

L’école italienne a transformé son jeu

Après Rostov, Shomurodov a rejoint le Genoa et commencé sa carrière en Serie A. En 2021, il a été transféré à la Roma pour 17,5 millions d’euros et signé un contrat de cinq ans avec le club romain.

L’attaquant a ensuite évolué dans les équipes suivantes :

Spezia ;

Cagliari ;

İstanbul Başakşehir

.

Avec la Roma, il a disputé 85 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 13 buts. Il a également remporté l’UEFA Conference League avec le club.

Ses années en Italie lui ont apporté une grande expérience en matière de discipline tactique, de recherche d’espaces entre les défenseurs et de déplacements sans ballon. Ses 22 buts en Turquie montrent qu’il a su convertir cette expérience en efficacité offensive.

Que sait-on avec certitude pour l’instant ?

Information Statut Obukhov a recommandé Shomurodov au Spartak Déclaration faite dans l’interview fournie Le Spartak a envoyé une offre officielle Non confirmé Les clubs ont commencé les négociations Aucune annonce officielle Shomurodov est joueur de Başakşehir Confirmé Contrat Jusqu’à l’été 2028 Valeur marchande 7 millions d’euros selon Transfermarkt Bilan en championnat turc 22 buts, 5 passes décisives Son but au Mondial Élu meilleur but de la phase de groupes

Il est donc plus juste d’interpréter l’information actuelle non pas comme « Shomurodov rejoint le Spartak », mais comme « un ancien footballeur considère qu’il est un candidat approprié pour le club moscovite ».

Tous les arguments sont réunis pour un transfert, mais aucun accord n’existe

La candidature de Shomurodov n’est pas illogique pour le Spartak. Il connaît le championnat russe, a acquis une grande expérience en Italie et en Turquie, s’est illustré au Mondial et a marqué 22 buts lors de sa dernière saison en club.

Cependant, une bonne recommandation ne suffira pas à conclure le transfert. Il faudra un intérêt officiel du Spartak, un accord sur le prix avec İstanbul Başakşehir et la décision personnelle du joueur.

Pour l’instant, Shomurodov reste un joueur important du club turc. Mais après ses récentes performances et son but au Mondial, il ne serait pas surprenant que de nouvelles offres apparaissent sur le marché des transferts.

Selon vous, rejoindre le Spartak serait-il une bonne décision pour Eldor Shomurodov, ou devrait-il rester en Turquie ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !