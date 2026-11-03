L'une des publications les plus influentes et populaires de Turquie, Sabah, a publié un article analytique complet sur la course au titre de meilleur buteur de la Süper Lig. Dans le rapport préparé par le journaliste Uğur Çem, la star la plus précieuse du championnat, le « Roi Masqué » nigérian Victor Osimhen qui brille sous les couleurs de Galatasaray, ainsi que la seule force capable de lui offrir une concurrence digne de ce nom, le buteur ouzbek de Başakşehir, Eldor Shomurodov,ont été particulièrement mis en avant.

Selon la conclusion unanime des experts turcs, seul Shomurodov est actuellement capable de rivaliser avec le rythme effréné de buteur d'Osimhen dans la ligue.

Le « Roi Masqué » et l'attaquant ouzbek : que disent les statistiques ?

Les données présentées par la publication montrent la domination absolue des deux attaquants sur le terrain :

La série impressionnante d'Osimhen : Depuis la saison 2024/25, Victor Osimhen a affronté 23 équipes avec Galatasaray et a marqué contre 17 d'entre elles, totalisant 50 buts. Lors des 6 matchs de la saison en cours, il a inscrit 9 buts (3 doublés), affichant une efficacité redoutable ;

La réponse digne de Shomurodov : Bien qu'il n'en soit qu'à sa deuxième saison en Süper Lig, l'attaquant de Başakşehir, Eldor Shomurodov, a déjà réussi à marquer 30 buts ;

Le détenteur actuel du « Soulier d'Or » : Ayant terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur du championnat avec 22 buts, Eldor ne s'arrête pas là cette saison — il compte déjà 8 réalisations et défend son titre avec succès.

Pourquoi les autres stars sont-elles à la traîne ?

Sabah indique dans sa liste que d'autres noms célèbres ont quitté cette course pour diverses raisons :

Départs et baisses de régime : Le Brésilien Anderson Talisca, auteur de 29 buts en Süper Lig, a quitté Fenerbahçe cet été. Youssef En-Nesyri, avec 26 buts, a été écarté de l'équipe en raison de performances insatisfaisantes ;

Manque de régularité : L'attaquant de Rizespor, Ali Sowe, auteur de 28 buts, n'a pu trouver le chemin des filets qu'à 2 reprises en 10 matchs cette saison.

La situation au classement des buteurs pour la nouvelle saison

La compétition entre les stars de classe mondiale dans le classement des buteurs du championnat actuel s'est intensifiée :

1ère place : Victor Osimhen et Gift Orban — 9 buts chacun ;

2ème place : Eldor Shomurodov et Mohamed Salah — 8 buts chacun ;

3ème place : Vedat Muriqi et Dušan Vlahović — 7 buts chacun.

Le fait qu'Eldor Shomurodov soit en tête du championnat turc aux côtés d'attaquants renommés comme Mohamed Salah et Dušan Vlahović est au centre de l'attention de la presse locale et étrangère.