Le sélectionneur de l'équipe nationale de Russie, Valeri Karpine, a annoncé la liste finale élargie pour les matchs amicaux internationaux de novembre. Les Russes disputeront des rencontres de préparation cruciales contre l'Ouzbékistan le 12 novembre et contre le Venezuela le 17 novembre.

La liste présentée par Karpine comprend 28 joueurs. Elle inclut non seulement les leaders de la RPL, mais aussi des expatriés évoluant dans des championnats européens et américains prestigieux.

Effectif complet : Répartition par ligne

La sélection russe se présente comme suit :

Gardiens : Matvey Safonov (PSG, France), Stanislav Agkatsev (Krasnodar), Maksim Borisko (CSKA) ;

Défenseurs : Kirill Danilov, Danil Krugovoy (tous deux du CSKA), Evgueni Morozov, Aleksandr Silyanov (tous deux du Lokomotiv), Andreï Langovitch, Viktor Melekhine (tous deux de Rostov), Mingiyan Beveyev (Baltika), Ilya Vakhania (Krasnodar), Turpal-Ali Ibishev (Akhmat), Maksim Ossipenko (Dynamo) ;

Milieux de terrain : Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (tous deux du CSKA), Danil Prutsev, Naïl Umyarov (tous deux du Spartak), Danil Glebov (Dynamo), Artem Karpoukas (Zénith), Alekseï Mironov (Rostov), Alekseï Batrakov (Galatasaray, Turquie) ;

Attaquants : Aleksandr Golovine (Monaco, France), Alekseï Mirantchouk (Atlanta United, États-Unis), Konstantin Tioukavine, Iaroslav Gladishev (tous deux du Dynamo), Nikolaï Komlitchenko (Lokomotiv), Kirill Glebov (CSKA), Lechi Sadoulayev (Akhmat).

Les stars sous les projecteurs avant le match de Tachkent

Il est naturel que le match à venir suscite un grand intérêt chez les supporters ouzbeks :

Représentants des grands clubs européens : La venue à Tachkent du gardien du PSG, Matvey Safonov, et du leader de l'AS Monaco, Aleksandr Golovine, rehausse considérablement le prestige de la rencontre ;

Légionnaires de MLS et de Turquie : Alekseï Mirantchouk, qui évolue à Atlanta United aux États-Unis, et Alekseï Batrakov, membre du club turc de Galatasaray, sont également prêts à affronter l'Ouzbékistan ;

Force offensive principale : L'un des buteurs les plus dangereux de la RPL, Konstantin Tioukavine, et l'expérimenté Nikolaï Komlitchenko constitueront un test sérieux pour les défenseurs de notre équipe nationale.

Le choc du 12 novembre entre l'Ouzbékistan et la Russie servira de terrain d'essai crucial pour les deux équipes afin de préparer les grandes compétitions à venir.