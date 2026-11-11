Les atouts de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dévoilés avant le match contre la Russie
Demain, le 12 novembre, le prestigieux match amical de football entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie débutera à Tachkent. Avant cette confrontation, l'agent et expert en football renommé Jamol Akayev a accordé une interview à la publication « Euro-Football », partageant ses réflexions sur le potentiel actuel de notre équipe nationale, les stars de l'effectif et l'intérêt des clubs européens.
« L'Ouzbékistan devient l'un des leaders du football asiatique »
Selon Jamol Akayev, le football ouzbek a fait des pas de géant ces dernières années, devenant une force dominante en Asie non seulement au niveau de l'équipe nationale A, mais aussi dans toutes les catégories d'âge. L'expert a souligné les leaders des lignes défensives et offensives.
« On peut particulièrement souligner la ligne défensive — ici, Abdukodir Khusanov et Jahongir Urozov forment une charnière centrale fiable », a déclaré l'agent.
Il a également été mentionné que de jeunes talents méritent d'être reconnus, comme Behruz Karimov, qui s'est illustré lors de la Coupe du Monde avant de rejoindre le club suisse de Lugano, ainsi que Muhammadrasul Abdulmajidov, qui a suscité un vif intérêt de la part du club français de Brest avant la fermeture du mercato.
Lignes de l'équipe nationale et leaders
Joueurs clés et détails
Solidité du centre de la défense
La paire Abdukodir Khusanov et Jahongir Urozov
Scène internationale et légionnaires
Behruz Karimov (Lugano, Suisse) et d'autres jeunes dans le viseur des clubs européens
Visages familiers pour les supporters russes
Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov
Milieu de terrain
Azizjon G‘aniyev, Umarali Rahmonaliyev et Odil Hamrobekov
« Les joueurs de la ligne d'attaque — Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov — sont bien connus des supporters russes, car ils ont marqué les esprits en jouant dans le championnat de Russie et dans les divisions inférieures au fil des ans. »
Tests sérieux et plans de déplacement
Rappelons qu'après le match de Tachkent, l'équipe nationale de Russie affrontera le Venezuela le 17 novembre à Krasnodar. Quant à l'équipe nationale d'Ouzbékistan, il a été convenu qu'après le match contre les Russes, elle se rendra à Doha, au Qatar, pour participer à un prochain match amical contre l'Arabie saoudite . Dans l'ensemble, selon l'expert, l'intérêt pour ce match contre la Russie dans notre pays est extrêmement élevé.
Selon vous, comme l'a souligné Jamol Akayev, nos attaquants, qui connaissent bien le championnat russe, et notre défense solide pourront-ils faire la différence demain ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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