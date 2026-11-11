Demain, le 12 novembre, le prestigieux match amical de football entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie débutera à Tachkent. Avant cette confrontation, l'agent et expert en football renommé Jamol Akayev a accordé une interview à la publication « Euro-Football », partageant ses réflexions sur le potentiel actuel de notre équipe nationale, les stars de l'effectif et l'intérêt des clubs européens.

« L'Ouzbékistan devient l'un des leaders du football asiatique »

Selon Jamol Akayev, le football ouzbek a fait des pas de géant ces dernières années, devenant une force dominante en Asie non seulement au niveau de l'équipe nationale A, mais aussi dans toutes les catégories d'âge. L'expert a souligné les leaders des lignes défensives et offensives.

« On peut particulièrement souligner la ligne défensive — ici, Abdukodir Khusanov et Jahongir Urozov forment une charnière centrale fiable », a déclaré l'agent.

Il a également été mentionné que de jeunes talents méritent d'être reconnus, comme Behruz Karimov, qui s'est illustré lors de la Coupe du Monde avant de rejoindre le club suisse de Lugano, ainsi que Muhammadrasul Abdulmajidov, qui a suscité un vif intérêt de la part du club français de Brest avant la fermeture du mercato.