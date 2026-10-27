Info choc : Cristiano Ronaldo de retour en sélection après un accord avec le sélectionneur ?

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Info choc : Cristiano Ronaldo de retour en sélection après un accord avec le sélectionneur ?

L'attaquant d'Al-Nassr et légende du football mondial Cristiano Ronaldo pour les matchs du mois de novembre de la Ligue des nations de l'UEFA pourrait de nouveau porter le maillot de l'équipe nationale du Portugal. C'est ce qu'a rapporté le prestigieux journal portugais O Jogo en citant des sources officielles.

Selon le rapport, le buteur expérimenté de 41 ans a été inclus dans la liste élargie pour le rassemblement de novembre, malgré les récents conflits disciplinaires et la sanction de la fédération.

Disqualification, amende et conditions imposées à l'entraîneur

Les récents épisodes conflictuels autour de la star ont suscité de vifs débats parmi les supporters :

  • 30 jours de suspension et une amende symbolique : La Fédération portugaise de football avait suspendu l'attaquant pour 30 jours et lui avait infligé une amende de 255 euros pour avoir quitté le camp d'entraînement de l'équipe nationale de manière arbitraire et prématurée ;

  • Mécontentement lors des matchs contre le Danemark et la Norvège : Ronaldo avait quitté l'équipe avant le match contre le Danemark et, après ne pas avoir été titularisé contre la Norvège, il avait ouvertement posé plusieurs conditions strictes au sélectionneur national ;

  • Liste élargie : Malgré tous les désaccords, le staff technique l'a inclus dans la présélection, aux côtés de Samu Costa et de l'ailier de Chelsea, João Félix.

Les défis cruciaux du Portugal en novembre

Dans cette phase décisive de la Ligue des nations, les Portugais ont deux rencontres importantes à disputer :

  • 14 novembre — Déplacement au Danemark : Un match crucial contre le Danemark, rival direct pour la tête du groupe et la qualification pour les phases finales ;

  • 17 novembre — Rencontre face au pays de Galles : Dans le cadre de la deuxième journée de novembre, l'équipe du Portugal accueillera le pays de Galles ;

  • Les yeux des fans rivés sur Ronaldo : Si la star de 41 ans figure dans la liste finale, son retour en tant que capitaine dans le onze de départ sera au centre de l'attention des supporters.

Situation de Ronaldo et de l'équipe du Portugal

Indicateur

Détails

Joueur

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Âge

41 ans

Statut actuel

Inclus dans la liste élargie (source : O Jogo)

Sanction précédente

Suspension de 30 jours et amende de 255 euros par la fédération

Coéquipiers dans la liste

João Félix, Samu Costa et autres

Matchs à venir

14 novembre (contre le Danemark), 17 novembre (contre le pays de Galles)

Cristiano RonaldoÉquipe du PortugalLigue des nations de l'UEFAAl-NassrFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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