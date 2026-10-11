Vidigal soutient l'entraîneur dans le conflit entre Ronaldo et Jesus

Autour de l'équipe nationale du Portugal, le conflit tendu entre l'entraîneur principal Jorge Jesus et l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo est devenu le sujet principal du football mondial. Concernant cette affaire retentissante, l'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale José Luís Vidigal a exprimé ouvertement ses opinions, justifiant pleinement les actions de l'entraîneur.

Dans une interview accordée au prestigieux journal italien La Gazzetta dello Sport l'ancien joueur a vivement critiqué le départ arbitraire de l'attaquant de 41 ans du camp d'entraînement de l'équipe.

« L'entraîneur a fait son travail » : La position ferme de Vidigal

Vidigal a évalué la responsabilité principale dans le conflit en se concentrant sur les émotions du joueur :

Regret de la décision : « S'il vous plaît, arrêtez (rires). L'entraîneur a fait ce qu'il devait faire. Dès que Ronaldo est monté dans l'avion pour quitter le camp de l'équipe nationale, j'ai pensé qu'il regretterait ce qu'il a fait », a-t-il déclaré ;

« Pas question de mettre à genoux » : Soulignant que la déclaration officielle de Cristiano ne pouvait pas apaiser la situation, l'ancien joueur a ajouté : « Jesus a dit qu'il avait fait une erreur, mais il y a une grande différence entre admettre une erreur et essayer de mettre l'entraîneur à genoux. À mon avis, une telle situation inacceptable ne se produit dans aucune autre équipe », a-t-il ajouté.

La racine du conflit : Le match contre la Norvège et la dispute sur les promesses

Le désaccord au sein de l'équipe nationale a éclaté lors d'un match de la Ligue des nations de l'UEFA :

La star non titularisée : Lors du match contre la Norvège (2-1), Jorge Jesus a envoyé Ronaldo à l'échauffement, mais ne l'a finalement pas fait entrer en jeu ;

La rébellion du 30 septembre : Furieux de la décision de l'entraîneur, l'attaquant de 41 ans a quitté le camp de l'équipe le 30 septembre sans demander la permission à personne ;

La déclaration du 6 octobre : Une semaine plus tard, Cristiano a publié une déclaration expliquant son comportement, accusant Jesus de ne pas avoir tenu parole et d'avoir rompu ses promesses.

Le plus grand buteur de l'histoire : Chiffres et faits

Cristiano Ronaldo est le leader de l'équipe nationale du Portugal depuis de nombreuses années :

234 sélections : Le joueur légendaire a porté le maillot national 234 fois ;

146 buts : Il a marqué 146 fois sur la scène internationale, établissant un record absolu dans l'histoire du football mondial.

Néanmoins, la crise disciplinaire actuelle avec l'entraîneur expérimenté Jorge Jesus remet sérieusement en question l'avenir de Ronaldo, âgé de 41 ans, au sein de l'équipe nationale.