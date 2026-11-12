Après un match amical dramatique contre l'équipe nationale de Russie, conclu par une défaite 2-3, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro a participé à la conférence de presse. En répondant aux questions des journalistes, le célèbre technicien est revenu sur la performance de Batrakov, les opinions concernant Abdukodir Khusanov ainsi que sur les erreurs commises.

Le potentiel de Batrakov et la question sur Khusanov

Lors de la conférence de presse, interrogé sur les actions du joueur russe Aleksey Batrakov, Cannavaro a reconnu son haut potentiel :

« C'est sans aucun doute un bon joueur. Il est particulièrement doué pour lire le jeu et excelle dans les passes courtes et longues. Je pense qu'il a un avenir brillant. », a déclaré l'entraîneur.

De plus, face à la question des journalistes : «Abdukodir Khusanov aurait-il permis de conserver le score de 2-0 ? », l'entraîneur a réagi fermement :

« Honnêtement, je n'aime pas ce genre de questions. Khusanov est un bon joueur. Mais nous avons déjà perdu des matchs avec lui sur le terrain. Les autres jeunes joueurs qui ont joué aujourd'hui ont également montré une belle performance. Khusanov est un joueur de haut niveau. Malgré cela, j'ai une confiance totale en mes joueurs sur le terrain. ».

Points clés de la conférence de presse Opinions de l'entraîneur Évaluation de Batrakov Fort dans les passes courtes et longues, un joueur d'avenir Abdukodir Khusanov Joueur de haut niveau, mais la défaite est une responsabilité collective, pas individuelle Plan de jeu Le pressing haut et la pression sur l'adversaire n'ont pas changé Remplaçants et mental État d'esprit des remplaçants et responsabilité collective

« Les remplaçants ne sont pas coupables, c'est toute l'équipe qui a perdu »

En évoquant les plans tactiques et les actions des remplaçants, le technicien italien a souligné que le score de 2-0 est la situation la plus dangereuse dans le football.

« Le problème principal avec les remplaçants était leur état mental. Ces gars sont entrés en jeu alors que le score était de 2-0. Diyor ou les remplaçants ne sont pas responsables de notre défaite. Toute l'équipe a perdu. Je suis un peu déçu car les remplaçants se sont donnés à fond et ont beaucoup couru. Mais le football n'est pas toujours juste. », a déclaré Cannavaro.

L'entraîneur a également ajouté que ce match était une expérience précieuse pour les jeunes joueurs et qu'ils continueraient à travailler sur leurs erreurs.

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