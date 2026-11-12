Qu'a dit Fabio Cannavaro lors de la conférence de presse après le match contre la Russie ?

Après le match amical contre l'équipe nationale de Russie, qui s'est terminé par une défaite incroyablement dramatique sur le score de 2-3, l'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro a participé à la conférence de presse. Le célèbre spécialiste s'est exprimé ouvertement sur les erreurs commises, la perte de l'avantage au score et les lacunes de l'équipe.

« Le football ne se résume pas à un beau jeu »

Revenant sur le fait que nos représentants menaient 2-0 avant de finalement s'incliner, Cannavaro a souligné que l'équipe avait fait baisser le rythme du match.

« Si l'équipe joue avec un pressing haut, il faut agir de la même manière avec les défenseurs centraux. Notre principale erreur défensive se produit principalement sur les phases arrêtées dans la surface de réparation. Dans l'ensemble, nous avons fait un bon match. Alors que nous menions 2-0, nous avons un peu baissé le rythme. Il faut jouer au football jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin du match. Le football est cruel. On peut perdre même en jouant bien », a déclaré l'entraîneur.

Thèmes principaux de la conférence de presse Opinions et conclusions de l'entraîneur Erreur principale Baisse de rythme et arrêt de jeu après avoir mené 2-0 Problèmes défensifs Lacunes sur les phases arrêtées et erreurs sur les longs ballons Question d'expérience Manque d'expérience pour contrôler le match face à des adversaires forts Cluster et système Possibilité de revenir à un schéma à 3 défenseurs centraux à l'avenir

« Le problème n'est pas le système, mais le manque d'expérience »

Les journalistesEn répondant aux questions sur les changements tactiques en défense et le retour au schéma 3-4-3, le spécialiste italien a souligné que la cause de la défaite ne résidait pas uniquement dans le schéma.

« Bien sûr, on peut jouer avec 3 défenseurs dans les 10 dernières minutes. Mais le problème n'est pas le système. Ici, nous avons manqué d'expérience et nous n'avons pas pu contrôler la rencontre. Nous avons fait beaucoup d'erreurs sur les longs ballons », a déclaré Cannavaro.

Il a également ajouté que lors de tels matchs contre des adversaires aussi forts, il faut avant tout montrer sa personnalité et jouer au football sans peur sur le terrain. L'entraîneur a annoncé qu'il analyserait à nouveau le match en profondeur pour en tirer les conclusions nécessaires.

Selon vous, que devrait changer notre équipe nationale sous la direction de Fabio Cannavaro pour éviter de répéter de telles erreurs lors des futurs matchs officiels ? Laissez votre avis dans les commentaires !