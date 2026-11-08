Sans Husanov et avec de nouveaux légionnaires : qui Fabio Cannavaro a-t-il appelé pour le rassemblement de novembre ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro a annoncé la liste complète des joueurs convoqués pour le stage d'entraînement dans le cadre des journées internationales FIFA du mois de novembre.

Lors de ce rassemblement de novembre, notre équipe nationale passera deux tests sérieux : d'abord le 12 novembre un match contre l'équipe de Russie au stade Pakhtakor de Tachkent, puis le 17 novembre un prestigieux match amical contre l'Arabie saoudite à Doha.

Commentaires officiels sur les cas Husanov et Shomurodov

Les principaux changements qui ont attiré l'attention des supporters dans la liste publiée concernent les leaders de la défense et de l'attaque :

Abdukodir Khusanov est absent : Compte tenu de l'état physique et du processus de récupération du talentueux défenseur central, il a été décidé de ne pas l'appeler pour ce stage afin de ne pas mettre sa santé en danger ;

Eldor Shomurodov arrivera en retard : Le capitaine de l'équipe figure dans la liste officielle, mais en raison d'importantes raisons familiales, il manquera les premiers jours d'entraînement et rejoindra le groupe un peu plus tard.

Liste complète de l'équipe nationale

Les joueurs convoqués par l'entraîneur principal sont répartis par ligne comme suit :

Gardiens :

Abduvohid Nematov (Nasaf)

Vladimir Nazarov (Pakhtakor)

Edem Nemanov (Dinamo Samarcande)

Samandar Muratbayev (Nasaf)

Défenseurs :

Rustam Ashurmatov (Esteghlal, Iran)

Dilshod Murtazoyev (Nasaf)

Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor)

Mahmud Mahamadjonov (Dinamo Makhatchkala, Russie)

Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor)

Behruz Karimov (Lugano, Suisse)

Giyos Rizaqulov (Qizilqum)

Jahongir Orozov (Rubin, Russie)

Milieux de terrain :

Umarali Rakhmonaliyev (Sabah, Azerbaïdjan)

Abror Ismoilov (Neftchi)

Doston Khamdamov (Pakhtakor)

Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)

Aziz Ganiyev (Baniyas, EAU)

Odil Khamrobekov (Tractor, Iran)

Abbos Fayzullayev (Başakşehir, Turquie)

Jasur Jaloliddinov (Navbahor)

Ruslan Jiyanov (Navbahor)

Sherzod Esanov (Bukhara)

Aziz Kholmurodov (OKMK)

Nodir Abdurazzoqov (OKMK)

Azizbek Tolqinbekov (Bunyodkor)

Behruz Oktamov (Surkhon)

Diyor Kholmatov (Navbahor)

Attaquants :

Eldor Shomurodov (Başakşehir, Turquie)

Azizbek Amonov (Dinamo Samarcande)

Husayn Norchayev (Navbahor)

Grande confiance envers les jeunes et les légionnaires

Fabio Cannavaro a inclus dans sa liste plusieurs jeunes talents, notamment le défenseur du club suisse de Lugano, Behruz Karimov, ainsi que des jeunes joueurs performants dans le championnat national. Les rencontres contre des équipes fortes comme la Russie et l'Arabie saoudite serviront de terrain d'essai décisif pour l'entraîneur afin de tester de nouveaux schémas tactiques et d'évaluer le niveau de préparation des remplaçants.