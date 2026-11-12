Comment l'avantage de 2:0 a-t-il été perdu ? Abbos Fayzullayev explique les raisons de la défaite
Après le match amical au stade Pakhtakor de Tachkent contre l'équipe nationale de Russie, qui s'est soldé par la perte d'un avantage de 2:0, le milieu de terrain de notre sélection Abbos Fayzullayev a répondu aux questions des journalistes. Il a ouvertement reconnu les erreurs de l'équipe et les causes de la défaite.
« Le changement après la 70e minute nous a coûté cher »
Selon Fayzullayev, bien que le match ait semblé intéressant et intense pour les supporters, les erreurs dans les derniers instants de la rencontre ont eu un impact négatif sur le résultat final.
« C'était un match intéressant. Je pense que les supporters ont apprécié. Mais après la 70e minute, notre jeu a changé et cela nous a coûté cher. De nombreux nouveaux joueurs ont rejoint le rassemblement de l'équipe nationale. Le résultat n'est pas important dans un match amical. Grâce à ces rencontres, nous apprenons à mieux nous comprendre. Il y a encore beaucoup d'aspects sur lesquels nous devons travailler », a déclaré le milieu de terrain.
Commentaires du joueur
Points clés et conclusions
Le tournant du match
Les changements observés dans le jeu après la 70e minute
Défense et tactique
L'accent mis sur la défense a offert des opportunités à l'adversaire
Responsabilité collective
On ne peut pas blâmer une seule personne, c'est une défaite collective
L'utilité du match amical
Une expérience importante pour intégrer les nouveaux joueurs et renforcer la cohésion
« L'adversaire a profité de notre repli défensif »
Le milieu de terrain a souligné que lorsque l'équipe jouait de manière offensive, les visiteurs n'avaient aucune chance, mais que le repli défensif ultérieur a été une erreur.
« Je pense que l'adversaire a profité de notre repli défensif. Au début de la première et de la deuxième mi-temps, nous avons multiplié les attaques. Dans ces conditions, les visiteurs n'avaient pas d'occasions de marquer. Quoi qu'il en soit, nous avons perdu à cause de nos propres erreurs. On ne peut pas blâmer une seule personne pour la défaite. Nous avons défendu en équipe. Nous pouvons tirer des conclusions utiles de cette défaite », a ajouté Abbos Fayzullayev.
Selon vous, comme le souligne Abbos Fayzullayev, comment les erreurs commises lors de ces matchs amicaux aident-elles à obtenir de meilleurs résultats lors des futurs matchs officiels ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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