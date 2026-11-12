Comment l'avantage de 2:0 a-t-il été perdu ? Abbos Fayzullayev explique les raisons de la défaite

Après le match amical au stade Pakhtakor de Tachkent contre l'équipe nationale de Russie, qui s'est soldé par la perte d'un avantage de 2:0, le milieu de terrain de notre sélection Abbos Fayzullayev a répondu aux questions des journalistes. Il a ouvertement reconnu les erreurs de l'équipe et les causes de la défaite.

« Le changement après la 70e minute nous a coûté cher »

Selon Fayzullayev, bien que le match ait semblé intéressant et intense pour les supporters, les erreurs dans les derniers instants de la rencontre ont eu un impact négatif sur le résultat final.