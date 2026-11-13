À Tachkent, le match amical intense et disputé entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie s'est soldé par une victoire volontaire des visiteurs sur le score de 3-2. Menés de deux buts en première mi-temps, les Russes ont réussi à renverser la situation après la pause. Après la rencontre, le sélectionneur de l'équipe nationale de Russie, Valeri Karpine a exprimé ouvertement ses réflexions sur le match sur les ondes d'Okko.

« Ce que nous avons vu en première mi-temps ne correspondait pas du tout à nos attentes »

Karpine n'a pas caché qu'il n'était pas pleinement satisfait de la performance globale de son équipe, soulignant que les actions de la première période l'avaient particulièrement déçu.

« Je ne peux pas dire que je suis très satisfait. Peut-être que la deuxième mi-temps m'a plu, mais pas le match dans son ensemble. Personnellement, j'ai plus de sentiments négatifs que positifs. Ce que nous avons vu en première mi-temps ne correspondait pas du tout à nos attentes. Nous en avons discuté à la pause, après quoi nous avons ajouté de l'intensité et de l'énergie au jeu – c'est seulement là que tout est rentré dans l'ordre », a déclaré Karpine.

Commentaires pour la presse et points clés Évaluation et avis de l'entraîneur Mécontentement concernant la première mi-temps Le jeu produit n'était pas à la hauteur des attentes, prédominance de sentiments négatifs Le tournant du match La discussion à la mi-temps et l'ajout d'intensité et d'énergie en seconde période Erreurs commises Des buts presque marqués contre son camp (« nous nous sommes punis nous-mêmes ») Prochains projets Le prochain match amical aura lieu le 17 novembre à Krasnodar contre le Venezuela

« Nous nous sommes presque marqués deux buts tout seuls »

Par ailleurs, l'entraîneur est revenu sur les buts encaissés par son équipe, reconnaissant des erreurs grossières. Selon lui, les joueurs se sont mis en difficulté tout seuls sur le terrain.

« Mais nous nous sommes presque marqués deux buts tout seuls, pas un seul. Je n'ai presque rien aimé en première mi-temps. Malgré cela, je pense que l'équipe nationale de Russie a progressé au cours de ces quatre dernières années. C'est mon opinion personnelle, que vous soyez d'accord ou non. Ici, il ne s'agit pas du résultat, mais de la qualité globale du jeu », a ajouté le sélectionneur de l'équipe nationale de Russie.

Rappelons que le prochain match amical de l'équipe nationale de Russie le 17 novembre aura lieu à Krasnodar contre l'équipe nationale du Venezuela et débutera à 21h00, heure de Tachkent.

Selon vous, quel impact ces critiques de Valeri Karpine auront-elles sur la progression de l'équipe lors des prochains matchs ? Laissez votre avis en commentaire !