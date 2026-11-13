Le match amical contre l'équipe nationale de Russie au stade Pakhtakor de Tachkent (2-3) a été une grande expérience pour notre équipe nationale, tout en servant de base à des conclusions sérieuses. La performance de nos représentants, qui menaient 2-0 avant de perdre l'avantage, a suscité de nombreux débats.

Après le match, le capitaine et meilleur buteur historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov en répondant aux questions des journalistes, a évoqué les raisons de la défaite, la fatigue et les processus de renouvellement au sein de l'équipe.

«À certains moments, nous avons manqué de physique»

L'attaquant expérimenté a souligné qu'il n'y avait pas d'arrogance ou d'excès de confiance dans l'équipe, mais que certaines difficultés physiques avaient été ressenties :

«Je ne peux pas dire que nous étions trop confiants. Mais, à certains moments, nous avons manqué de physique, et je pense qu'il y a un peu de fatigue en ce moment. Tout le monde a des défauts. Je pense que nous devons simplement travailler plus dur pour corriger ces lacunes.», a déclaré Shomurodov.

Les réflexions de Shomurodov Analyse et conclusions principales Condition physique Des signes de fatigue et des baisses de régime ont été observés pendant le match. Effectif et jeunesse L'arrivée de nouveaux jeunes joueurs en équipe nationale nécessite un temps d'adaptation. Objectif et travail Il est nécessaire de s'entraîner davantage pour éliminer les lacunes. Statut de capitaine Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale avec 98 matchs et 47 buts.

«Il faut du temps pour que les jeunes joueurs se comprennent sur le terrain»

Le capitaine a également souligné que les changements structurels et le manque de temps sont des facteurs importants. Selon lui, de nombreux jeunes joueurs ont été intégrés, et il faudra du temps pour qu'ils développent des automatismes.

Rappelons que l'attaquant de 31 ans, Eldor Shomurodov, est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Sur la scène internationale, il a disputé 98 rencontres et marqué 47 buts.

Selon vous, quelles mesures le staff technique devrait-il prendre pour que le processus d'adaptation des jeunes joueurs et la fatigue physique n'affectent pas les futurs matchs officiels, comme l'a souligné Eldor Shomurodov ? Laissez votre avis en commentaire !