Le classement mondial FIFA a été mis à jour après le match amical dramatique et intense disputé au stade Pakhtakor de Tachkent entre l'Ouzbékistan et la Russie. Le résultat de cette rencontre a directement influencé les points et le classement des deux équipes.

Comment les indicateurs des équipes d'Ouzbékistan et de Russie ont-ils évolué ?

Fabio Cannavaro Nous savons que ses protégés menaient 2-0 face à la Russie avant de finalement s'incliner 2-3. En raison de cette défaite, notre équipe nationale a chuté dans le classement mondial en ligne, passant de la 59e à la 61e place :

Ouzbékistan : Lors du match contre la Russie, a perdu 3,86 points au classement et son total actuel est de 1412,75 points.

Russie : L'équipe dirigée par Valeri Karpine a ajouté 3,86 points au classement à son total. Leur score est passé de 1537,45 points à 1541,31 points.

Malgré cela, les Russes restent à la 35e place du classement général, à seulement 2,49 points de la Suède, qui occupe la position juste au-dessus.

Équipe nationale Classement précédent Nouveau classement Points au classement Changement Ouzbékistan 59e place 61e place 1412,75 points -3,86 points (2 places perdues) Russie 35e place 35e place 1541,31 points +3,86 points (position maintenue)

À venir Arabie saouditeun test important contre

Rappelons que lors du match du 12 novembre, bien que les hôtes aient mené au score, les visiteurs ont réussi une remontée grâce aux buts de Nikolay Komlichenko (doublé) et d'Aleksey Miranchuk après la 70e minute.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan tire les conclusions nécessaires de cette défaite et se prépare pour son prochain match amical. Nos représentants le 17 novembre au stade Jassim bin Hamad à Doha, capitale du Qatar, affronteront l'Arabie saoudite. Le match débutera à 20h30 heure de Tachkent.

Selon vous, notre équipe nationale pourra-t-elle retrouver son jeu et éviter de perdre des points lors du prochain match contre l'Arabie saoudite ? Laissez votre avis en commentaire !