Record absolu dans l'histoire des échecs : Sindorov et Gukesh renouvellent une tradition de 140 ans

Le prochain match pour le titre mondial d'échecs sera officiellement enregistré dans l'histoire de l'humanité comme le duel pour le titre le plus jeune. Selon le service de presse de la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), dans cette confrontation historique, la fierté de l'Ouzbékistan, le grand maître international Javohir Sindorov affrontera le jeune prodige indien et champion du monde en titre, Gukesh Dommaraju.

La FIDE a officiellement publié le classement des cinq finales les plus jeunes parmi les matchs de championnat du monde organisés depuis 1886. Selon ce classement, le duel entre Sindorov et Gukesh bat tous les records de l'histoire et occupe la première place.

Le record de Kasparov et Karpov est battu

Selon des calculs précis, à la date du début de la première partie, l'âge des deux génies sera le suivant :

Gukesh Dommaraju : 20 ans et 179 jours ;

Javohir Sindorov : 20 ans et 351 jours.

En calculant l'âge combiné des deux finalistes, ce match surpasse tous les records d'âge précédents dans le monde des échecs, y compris celui de la confrontation légendaire entre Garry Kasparov et Anatoly Karpov en 1984.

Les 5 confrontations pour le titre les plus jeunes de l'histoire des échecs (Classement FIDE)

Gukesh — Javohir Sindorov (2026) : 20 ans 179 jours + 20 ans 351 jours ; Ding Liren — Gukesh (2024) : 32 ans 32 jours + 18 ans 180 jours ; Carlsen — Karjakin (2016) : 25 ans 347 jours + 26 ans 304 jours ; Carlsen — Caruana (2018) : 27 ans 344 jours + 26 ans 102 jours ; Kasparov — Karpov (1984) : 21 ans 150 jours + 33 ans 110 jours.

Super-combat à Genève : Dotation et calendrier

Les détails de la grande rencontre qui déterminera le nouveau détenteur du titre mondial d'échecs ont été révélés :

Date et lieu : Cette compétition aura lieu cette année du 24 novembre au 12 décembre à Genève, en Suisse ;

Dotation : La cagnotte totale de la compétition est fixée à 2,5 millions de dollars américains ; est fixée ;

L'ascension historique de Sindorov : Rappelons que Javohir Sindorov a remporté de manière historique sa qualification pour le trône des échecs lors du Tournoi des Candidats 2026, en dépassant tous ses rivaux renommés.

Le regard de toute la communauté échiquéenne mondiale sera tourné vers la Suisse fin novembre, où les deux plus grands grands maîtres de la nouvelle génération s'affronteront pour le titre mondial.