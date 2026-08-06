La meilleure joueuse d’échecs du Kazakhstan participera à l’Olympiade de Samarcande

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La meilleure joueuse d’échecs du Kazakhstan participera à l’Olympiade de Samarcande

L’une des meilleures joueuses d’échecs du Kazakhstan, considérée comme l’une des meilleures grandes maîtres mondiales chez les femmes, Bibisora Asaubayeva dirigera l’équipe nationale féminine de son pays lors de la 46e Olympiade mondiale d’échecs. L’annonce a été faite par la Fédération internationale des échecs (FIDE), qui l’a officiellement confirmé.

Selon la composition officielle publiée par la FIDE, classée 5e au classement mondial féminin, Asaubayeva participera à la prestigieuse compétition organisée à Samarcande en tant que principal espoir du Kazakhstan.

La sélection féminine du Kazakhstan comprend également la joueuse classée 2e au classement mondial des jeunes filles, Alua Nurman, Meruyert Kamalidenova, classée 4e, ainsi que les talentueuses joueuses d’échecs Elnaz Kaliaxmet et Zarina Nurgaliyeva ont également été retenues.

Selon les spécialistes, cette composition accroît les chances du Kazakhstan d’obtenir un excellent résultat dans la compétition. La présence, au sein d’une même équipe, de joueuses occupant des places élevées au classement mondial en fait l’un des principaux prétendants.

À titre d’information, la 46e Olympiade mondiale d’échecs se déroulera cette année du 15 au 27 septembre à Samarcande. Selon le classement des participantes établi par la FIDE, l’équipe nationale féminine du Kazakhstan est la quatrième équipe de la compétition et figure parmi les principales candidates aux médailles.

KazakhstanSamarcandeBibisara AssaubayevaFIDE
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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