La durée de suspension des joueurs de l'équipe nationale d'Argentine a été réduite

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La durée de suspension des joueurs de l'équipe nationale d'Argentine a été réduite

La Fédération argentine de football (AFA), après des négociations avec la FIFA, a obtenu un allègement des sanctions disciplinaires sévères imposées à Leandro Paredes et Nahuel Molina. Selon Goal.com, ces joueurs pourront désormais purger leurs matchs de suspension lors de rencontres amicales en plus des compétitions officielles. C'est ce que rapporte Goal.com .

Ces événements ont fait suite à la défaite 1-0 contre l'Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. Après le coup de sifflet final, une bagarre générale a éclaté sur le terrain, marquant une fin de match houleuse. En conséquence, la Fédération internationale de football avait imposé des sanctions strictes à plusieurs membres de l'équipe nationale argentine.

Détails des sanctions et actions de l'AFA

Le milieu de terrain expérimenté Leandro Paredes avait été suspendu pour 10 matchs et condamné à une amende de 65 000 livres sterling pour avoir saisi le joueur adverse Eric García par le cou et frappé Gavi au visage, le faisant tomber au sol. Le défenseur Nahuel Molina avait été suspendu pour sept matchs pour avoir frappé le capitaine de l'équipe d'Espagne, Rodri, à la poitrine lors d'une altercation.

Consciente de la gravité de la situation, la direction de l'AFA a immédiatement contacté la FIFA pour demander une modification des modalités d'exécution des suspensions. Dans son communiqué, l'AFA a précisé que la Commission de discipline de la FIFA a approuvé cette demande conformément aux règlements en vigueur, permettant aux joueurs de purger leurs peines lors de matchs amicaux de classe A.

Projets futurs et antécédents

Malgré cela, la Fédération argentine de football continue de défendre ses droits. Une fois les motifs officiels de la décision reçus, l'AFA prévoit de faire appel devant la Commission de recours de la FIFA. Si cela n'aboutit pas, l'affaire pourrait être portée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Il convient de noter qu'il ne s'agissait pas du seul problème disciplinaire de l'Argentine lors de ce tournoi. Après la demi-finale contre l'Angleterre, des joueurs comme Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso et Lisandro Martínez avaient suscité une vive controverse en célébrant avec une banderole affirmant que les îles Malouines appartiennent à l'Argentine.

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Jahongir Tursunov
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