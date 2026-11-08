Proposition sensationnelle de Trump : Dana White pressenti comme porte-parole de la Maison-Blanche

Un événement inattendu et sensationnel a secoué la scène politique américaine et le monde du sport. Le président américain Donald Trump a proposé sur son réseau social « Truth Social » au président de l'UFC, Dana White, d'occuper le poste de porte-parole de la Maison-Blanche.

Cependant, selon des médias étrangers influents, dont CNN le patron de la promotion a officiellement refusé d'accepter ce poste politique de haut niveau.

La déclaration inhabituelle de Trump et l'allusion à Khabib et Islam

Le chef de la Maison-Blanche a exprimé son désir sérieux de voir son proche ami, Dana White, à la tête du service de presse du pays :

« Un vrai combattant » : Trump a qualifié White de « combattant et organisateur incroyable », soulignant qu'une personne aussi déterminée est nécessaire pour les relations avec les médias ;

La blague sur l'implication des stars de l'UFC : Le président américain a même suggéré à White d'inviter des stars comme les anciens et actuels champions de l'UFC, Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev, à la Maison-Blanche en tant qu'« assistants » ;

25 ans d'amitié : Trump et Dana White entretiennent une amitié étroite depuis plus de 25 ans, et ce n'est pas la première fois que le chef de l'État appelle des stars du sport à rejoindre le gouvernement.

La réaction de Dana White et la raison du refus

Dès l'apparition de la proposition, une grande résonance a été observée sur les réseaux :

Photo « Vers un nouveau chapitre » : White a d'abord posté une photo humoristique sur son réseau social où il se tient derrière le pupitre de la Maison-Blanche, avec la légende « Vers un nouveau chapitre » ;

Absence d'ambitions politiques : Cependant, il est vite devenu clair que ses activités de promoteur restaient sa priorité. White a refusé l'offre en raison de ses projets et de son emploi du temps à l'UFC, et par manque d'intérêt pour un poste politique.

Pourquoi le poste était-il vacant ?

Les changements à la tête du service de presse de la Maison-Blanche sont liés à un vide soudain :