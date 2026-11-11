Le buzz né d'une blague : que cache la déclaration de Trump sur Dana White ?
Le président des États-Unis Donald Trump a clarifié les informations selon lesquelles il aurait proposé au patron de l'UFC Dana White le poste de porte-parole de la Maison Blanche. Selon lui, il s'agissait simplement d'une plaisanterie faite lors d'une journée difficile avec la presse, mais les médias l'ont prise au sérieux.
Journalistes et une blague inattendue
Donald Trump a souligné que lors d'une journée particulièrement éprouvante avec la presse, le nom de son ami proche Dana White lui est venu à l'esprit. Il a alors lancé une remarque inattendue au groupe de journalistes :
« Vous savez, je pense que je vais nommer Dana White comme mon nouveau porte-parole », — a déclaré Trump.
Selon le président, cette remarque était juste une petite plaisanterie pour détendre l'atmosphère, mais les représentants des médias l'ont prise totalement au sérieux, transformant le tout en une affaire retentissante. En conséquence, les appels n'ont pas cessé.
Paramètres et détails de l'événement
Informations et indicateurs clés
Personnalités principales
Donald Trump (président des États-Unis) et Dana White (président de l'UFC)
Poste discuté
Poste de porte-parole de la Maison Blanche
Origine de la déclaration
Une blague faite lors d'une journée difficile avec la presse
Réaction des médias
Les journalistes ont pris la blague au sérieux et l'ont largement débattue
Réflexion finale de Trump
« Nous avons pensé qu'on pouvait s'amuser un peu et nous avons invité Dana ici. Il aurait été un excellent porte-parole »
« Nous avons pensé qu'on pouvait s'amuser un peu et nous avons invité Dana ici. Il aurait été un excellent porte-parole » — a ajouté le dirigeant américain.
Dana White et l'environnement de la Maison Blanche
Il est de notoriété publique que Donald Trump et Dana White sont des amis de longue date. Ils apparaissent souvent ensemble lors des tournois de l'UFC et se soutiennent mutuellement ouvertement. Bien que cette question de porte-parole ait commencé comme une plaisanterie, l'idée de voir une personnalité aussi marquante au sein de l'équipe de la Maison Blanche a suscité un grand intérêt parmi les fans et les experts.
À votre avis, si Dana White occupait réellement le poste de porte-parole de la Maison Blanche, quel style adopterait-il face aux journalistes ? Laissez votre avis en commentaire !
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