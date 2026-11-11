Le buzz né d'une blague : que cache la déclaration de Trump sur Dana White ?

Le président des États-Unis Donald Trump a clarifié les informations selon lesquelles il aurait proposé au patron de l'UFC Dana White le poste de porte-parole de la Maison Blanche. Selon lui, il s'agissait simplement d'une plaisanterie faite lors d'une journée difficile avec la presse, mais les médias l'ont prise au sérieux.

Journalistes et une blague inattendue

Donald Trump a souligné que lors d'une journée particulièrement éprouvante avec la presse, le nom de son ami proche Dana White lui est venu à l'esprit. Il a alors lancé une remarque inattendue au groupe de journalistes :

« Vous savez, je pense que je vais nommer Dana White comme mon nouveau porte-parole », — a déclaré Trump.

Selon le président, cette remarque était juste une petite plaisanterie pour détendre l'atmosphère, mais les représentants des médias l'ont prise totalement au sérieux, transformant le tout en une affaire retentissante. En conséquence, les appels n'ont pas cessé.