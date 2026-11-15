Un spectacle riche en buts : le Dinamo bat Sogdiana 5-3 à Samarcande

Profitant de la courte pause dans la Super League d'Ouzbékistan, les équipes poursuivent leur préparation pour les matchs officiels. Le club de Samarcande, « Dinamo » a accueilli sur son terrain l'équipe de Jizzakh, « Sogdiana » pour un match amical passionnant et riche en buts.

Détails du match intense à l'« Afrosiyob Arena »

Selon l'accord entre les entraîneurs, ce match différait du format habituel et s'est déroulé en quatre périodes de 35 minutes chacune durant la rencontre. Devant plus de trois mille supporters présents au stade « Afrosiyob Arena », les protégés de Vadim Abramov ont fait preuve de volonté et de talent pour s'imposer sur le score de 5-3. Au cours du match, le staff technique a également donné une large opportunité aux jeunes talents de l'équipe de fouler la pelouse.

Statistiques du match Détails et résultats Date et lieu 15 novembre, stade « Afrosiyob Arena » (Samarcande) Affluence Plus de trois mille amateurs de football étaient présents au stade Format du match Quatre périodes de 35 minutes chacune Score final « Dinamo » — « Sogdiana » 5-3

Un affrontement intense et prolifique

Le match a débuté sur un rythme très élevé. Dès la 8e minute Abdugofur Haydarov a ouvert le score pour les locaux. Cependant, les joueurs de « Sogdiana » n'ont pas démérité : Jamshid Boltaboyev a rétabli l'équilibre à la 53e minute tandis que Filip Ivanović a donné l'avantage aux visiteurs à la 70e minute .

S'en est suivie une période riche en buts. Behruzbek Obloqulov a égalisé à la 75e minute . Bien que Samandar Mavlonqulov ait redonné l'avantage aux visiteurs, le jeu offensif du « Dinamo » a porté ses fruits. Les buts de Tigran Avanesyan (sur penalty), de l'expérimenté Bahodir Nasimov et de Shahriyor Umrzoqov ont assuré une victoire convaincante aux joueurs de Samarcande.

Prochains matchs officiels

À titre informatif, il convient de noter que le club « Dinamo » recevra l'équipe de « Bunyodkor » (Tachkent) sur son terrain lors de la prochaine journée importante de la Super League, le 22 novembre . Ce match amical a constitué une étape importante pour les entraîneurs afin de corriger les lacunes tactiques et de tester la condition physique des joueurs.

Selon vous, quel impact cette pause dans le championnat et ces matchs amicaux auront-ils sur les performances des équipes lors de la prochaine journée ? Laissez votre avis dans les commentaires !