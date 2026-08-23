Semaine de football : Pakhtakor, Nasaf et Lokomotiv face à des défis majeurs lors de la 19e journée !

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Semaine de football : Pakhtakor, Nasaf et Lokomotiv face à des défis majeurs lors de la 19e journée !

La Super League d'Ouzbékistan entre dans une phase décisive. Aujourd'hui, le 23 août, le coup d'envoi de la 19e journée du championnat sera donné.

Le premier match de la journée aura lieu à Fergana, où Neftchi accueillera Sogdiana sur son terrain.

Cependant, les affiches intéressantes de la 19e journée ne se limitent pas à Fergana. Dans les prochains jours, le Dinamo affrontera Pakhtakor à Samarcande, tandis que Lokomotiv et Bunyodkor se mesureront à Tachkent.

1. La 19e journée débute à Fergana

Le match d'ouverture de la journée verra s'affronter Neftchi et Sogdiana.

Le duel à Fergana est crucial pour les deux équipes. À l'approche de la phase finale du championnat, chaque point devient précieux.

Dimanche 23 août

  • 19:00 — Neftchi — Sogdiana

2. Pakhtakor face à un test sérieux à Samarcande

Le 25 août, l'une des rencontres les plus attendues de la journée aura lieu à Samarcande.

Le Dinamo reçoit Pakhtakor sur sa pelouse. Ce choc entre deux clubs historiques du football ouzbek est considéré comme l'un des sommets de la 19e journée.

Le match à Samarcande pourrait non seulement décider du sort des trois points, mais aussi influencer le moral des équipes pour la suite du championnat.

Mardi 25 août

  • 20:00 — Dinamo — Pakhtakor

3. Lokomotiv et Bunyodkor s'affrontent à Tachkent

Un autre match phare de la 19e journée se déroulera le 26 août à Tachkent.

Lokomotiv accueille Bunyodkor. Ce match, crucial pour le football de la capitale, sera assurément l'un des plus suivis de la journée.

Les deux équipes ont besoin de points précieux pour améliorer leur classement.

Mercredi 26 août

  • 19:00 — Lokomotiv — Bunyodkor

4. Programme complet de la journée

Date

Heure

Match

23 août

19:00

Neftchi — Sogdiana

24 août

19:00

Kokand-1912 — Bukhara

25 août

19:00

Surkhon — OKMK

25 août

19:00

Andijon — Khorezm

25 août

20:00

Dinamo — Pakhtakor

26 août

19:00

Lokomotiv — Bunyodkor

26 août

19:00

Mash'al — Navbahor

26 août

20:00

Qizilqum — Nasaf

5. Quels autres matchs sont sous les projecteurs ?

Plusieurs duels intéressants auront lieu simultanément lors de cette 19e journée.

Andijon reçoit Khorezm, tandis que Surkhon affronte l'OKMK. Le match entre Dinamo et Pakhtakor est attendu comme l'un des événements majeurs.

Le 26 août, outre le choc Lokomotiv - Bunyodkor, les rencontres Mash'al - Navbahor et Qizilqum - Nasaf sont également au programme.

La question cruciale : la 19e journée changera-t-elle la donne dans le championnat ?

Alors que le championnat atteint sa 19e journée, l'importance de chaque match ne cesse de croître.

La journée, qui débute avec Neftchi - Sogdiana, se poursuit avec des chocs importants comme Dinamo - Pakhtakor à Samarcande et Lokomotiv - Bunyodkor à Tachkent.

De plus, les matchs impliquant Nasaf, Navbahor, OKMK et d'autres équipes pourraient influencer le classement général.

Par conséquent, la 19e journée n'est pas seulement une semaine de matchs ordinaires, mais pourrait être un tournant décisif pour la suite de la Super League. Huit rencontres passionnantes attendent les fans de football du 23 au 26 août.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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