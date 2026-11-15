Déclaration sensationnelle de Michael Morales : « Je vais combattre Islam Makhachev ! »

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Déclaration sensationnelle de Michael Morales : « Je vais combattre Islam Makhachev ! »

Le combattant de l'UFC, l'athlète équatorien invaincu Michael Morales a parlé de ses projets futurs et, après avoir battu le Brésilien Carlos Prates, a exprimé sa ferme conviction de croiser le fer dans l'octogone avec le champion invaincu Islam Makhachev . Lors d'une conférence de presse à New York, le combattant a clairement exposé ses objectifs.

La route vers un grand combat et la ceinture de champion

Michael Morales disputera son prochain combat important le 30 janvier à Toronto, au Canada. Lors de ce duel prestigieux contre Carlos Prates, la ceinture intérimaire des poids welters de l'UFC sera en jeu. L'athlète souligne que cet affrontement est l'une des étapes les plus cruciales de sa carrière.

« Je vais combattre Islam Makhachev. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est une certitude absolue. Après avoir fait mon travail au Canada, je ramènerai la ceinture de champion en Équateur », a déclaré Morales lors de la conférence de presse.

Détails du combat et projets

Indicateurs clés

Date et lieu du combat

30 janvier, Toronto (Canada)

Adversaires

Michael Morales — Carlos Prates

Enjeu

Ceinture intérimaire des poids welters de l'UFC

Objectif principal

Gagner, affronter Islam Makhachev et ramener la ceinture en Équateur

Concurrence intense dans la division

Les déclarations de Michael Morales suscitent des débats passionnés parmi les fans et les experts de MMA. S'il parvient à vaincre Carlos Prates lors du tournoi de Toronto, il deviendra le principal prétendant au titre des poids welters. À son tour, un combat potentiel contre Islam Makhachev pourrait devenir l'un des affrontements les plus attendus de l'histoire de l'UFC.

Selon vous, Michael Morales peut-il battre Carlos Prates et monter dans l'octogone contre Islam Makhachev ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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