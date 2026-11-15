Que pense Zinédine Zidane de la défaite contre l'Italie ? Un match crucial les attend

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Que pense Zinédine Zidane de la défaite contre l'Italie ? Un match crucial les attend

Le sélectionneur de l'équipe de France, Zinédine Zidane, a partagé ses réflexions avant le match décisif contre la Turquie, comptant pour la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Le technicien a fermement souligné que l'équipe ne devait pas paniquer après la défaite 1-3 concédée face à l'Italie. RMC Sport a rapporté les propos de l'entraîneur.

La défaite contre l'Italie et le calme de Zidane

Selon Zidane, il est naturel pour les jeunes joueurs de l'équipe de traverser des moments difficiles et il ne faut pas en faire une tragédie.

« Je pense que ces joueurs sont habitués à participer à ce genre de rencontres. Mon message pour eux est toujours le même : quoi qu'il arrive, dans les bons comme dans les moins bons moments, il faut garder une attitude positive. Je ne panique pas et je ne compte pas le faire », a déclaré l'entraîneur.

Il a également ajouté qu'il était important de revenir sur le terrain seulement trois jours après le match contre l'Italie, soulignant que c'était une excellente occasion de tout changer.

Le match et la situation dans le groupe

Détails et statistiques

Équipes

France — Turquie (Ligue des nations, 6e journée)

Classement de la France

Deuxième place du groupe

Condition pour atteindre les quarts de finale

Un match nul suffit contre la Turquie

État de forme de Mbappé

Le capitaine est de retour et s'entraîne normalement

Kylian Mbappéet le match contre la Turquie

Lors de la conférence de presse, Zidane s'est également attardé sur l'état de santé du capitaine de l'équipe, Kylian Mbappé. L'entraîneur a exprimé sa satisfaction de le voir de retour dans le groupe : « Je suis heureux de revoir Kylian Mbappé, notre capitaine. Il s'entraîne normalement, tout va bien ».

Rappelons que l'équipe de France occupe actuellement la deuxième place du groupe. Pour obtenir son billet pour les quarts de finale de la compétition, il suffira aux Français de ne pas perdre contre la Turquie. La rencontre débutera aujourd'hui, 15 novembre, à 20h45 (heure française).

Selon vous, l'équipe de France dirigée par Zinédine Zidane pourra-t-elle obtenir un résultat positif contre la Turquie ? Donnez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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