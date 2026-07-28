Zinédine Zidane fait sa première déclaration après sa nomination comme sélectionneur

Nommé nouveau sélectionneur de l'équipe de France, le légendaire Zinédine Zidane s'est exprimé pour la première fois ouvertement sur ses impressions, sa gratitude et ses projets futurs suite à sa prise de fonction à ce poste prestigieux.

Zamin.uz présente les détails de la déclaration retentissante du technicien légendaire, l'évaluation de l'ère Deschamps longue de 14 ans ainsi que le calendrier des premiers matchs de l'équipe de France sous la direction de Zidane.

1. « Une joie immense et une grande fierté » : la première allocution de Zidane

Zinédine Zidane a souligné que diriger l'équipe de France est pour lui non seulement un grand honneur, mais aussi une joie incomparable et une immense responsabilité. Il a exprimé sa gratitude envers la direction de la fédération pour la confiance qui lui est accordée et a salué le travail de Didier Deschamps, qui a dirigé avec succès l'équipe nationale pendant 14 ans.

Extrait de la déclaration sincère de Zinédine Zidane : « Je l'ai dit à maintes reprises : il n'y a rien de plus important que l'équipe de France. C'est pourquoi être nommé sélectionneur de l'équipe nationale représente pour moi une joie immense et, bien sûr, une grande fierté. C'est également une très grande responsabilité. Je tiens à remercier le président Philippe Diallo, le Comité exécutif et la Fédération française de football pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je tiens également à saluer le travail accompli par Didier et son staff au cours des quatorze dernières années. Aujourd'hui, je me souviens avec beaucoup d'affection de tous les entraîneurs qui m'ont servi de mentors. Inutile de préciser que mes projets et mes ambitions avec l'équipe de France sont immenses ! »

2. La durée du contrat et les débuts à l'ordre du jour

Le contrat de travail conclu avec Zidane porte sur quatre ans, soit jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030 . Le nouveau sélectionneur prendra officiellement ses fonctions le 1er août. La composition du staff technique sera annoncée au public au début du mois de septembre.

Les premiers matchs officiels des Bleus sous la houlette de Zidane auront lieu dans le cadre de la Ligue des Nations de l'UEFA :

Match inaugural : Le 25 septembre , à l'extérieur contre l'équipe de Turquie.

Prochaines affiches majeures : Après le déplacement en Turquie, les Français affronteront des adversaires coriaces comme la Belgique et l'Italie, de grands noms du football européen.

Les faits marquants de la nomination de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France

Aspect / Élément Détails Nouveau sélectionneur Zinédine Zidane Durée du contrat 4 ans (jusqu'à la Coupe du Monde 2030) Date de prise de fonction 1er août Annonce du staff Début septembre Premier match officiel 25 septembre (Ligue des Nations de l'UEFA, à l'extérieur contre la Turquie) Prochains adversaires Belgique et Italie Ancien sélectionneur Didier Deschamps (14 ans à la tête de l'équipe)

L'arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France et ses grandes ambitions devraient ouvrir une nouvelle page glorieuse dans le football mondial.

Partagez cet article immédiatement avec vos amis, collègues et groupes de supporters de football !

Pensez-vous que Zinédine Zidane mènera la France à la victoire lors de ses premiers matchs en Ligue des Nations et pourra remporter la Coupe du Monde 2030 ? Laissez votre avis dans les commentaires !