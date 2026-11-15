Défaite face au Danemark et perte d'un leader : coup dur pour le Portugal

Le match contre le Danemark dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Nations s'est soldé par une lourde défaite et des pertes importantes pour le Portugal. De manière inattendue, sur le score de 1-4, les Portugais ont été battus et leur milieu de terrain vedette Bernardo Silva, blessé, a dû quitter le rassemblement prématurément. C'est ce qu'a rapporté AS. Le journal a confirmé l'information.

Le match contre le Danemark et la blessure

Bernardo Silva s'est blessé lors de cette rencontre intense face aux Scandinaves. Après le match, le milieu de terrain expérimenté a immédiatement passé des examens médicaux approfondis qui ont confirmé la blessure. Pour l'instant, la durée de son indisponibilité et la nature exacte de la blessure n'ont pas été officiellement révélées par le club ou la sélection.

Situation et statistiques Détails Résultat du dernier match Danemark — Portugal 4:1 (Ligue des Nations) Joueur blessé Bernardo Silva (milieu de terrain du Real Madrid) Match manqué Match contre le Pays de Galles (mardi 17 novembre) Situation dans le groupe Le Portugal conserve la première place avant la dernière journée

Une absence avant le match contre le Pays de Galles

En raison de problèmes de santé, Bernardo Silva ne pourra pas aider l'équipe nationale du Portugal lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Les Portugais affronteront mardi, le 17 novembre, l'équipe nationale du Pays de Galles.

Il est à noter que malgré cet échec lors de la dernière journée, l'équipe nationale du Portugal occupe toujours la première place de son groupe. Cependant, la blessure de ce joueur clé et son retour en club préoccupent les supporters et le staff technique.

Selon vous, quel sera l'impact de l'absence de Bernardo Silva sur les prochains matchs du Portugal ? Laissez votre avis dans les commentaires !