Défaite face au Danemark et perte d'un leader : coup dur pour le Portugal

2 min de lecture38
Défaite face au Danemark et perte d'un leader : coup dur pour le Portugal

Le match contre le Danemark dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Nations s'est soldé par une lourde défaite et des pertes importantes pour le Portugal. De manière inattendue, sur le score de 1-4, les Portugais ont été battus et leur milieu de terrain vedette Bernardo Silva, blessé, a dû quitter le rassemblement prématurément. C'est ce qu'a rapporté AS. Le journal a confirmé l'information.

Le match contre le Danemark et la blessure

Bernardo Silva s'est blessé lors de cette rencontre intense face aux Scandinaves. Après le match, le milieu de terrain expérimenté a immédiatement passé des examens médicaux approfondis qui ont confirmé la blessure. Pour l'instant, la durée de son indisponibilité et la nature exacte de la blessure n'ont pas été officiellement révélées par le club ou la sélection.

Situation et statistiques

Détails

Résultat du dernier match

Danemark — Portugal 4:1 (Ligue des Nations)

Joueur blessé

Bernardo Silva (milieu de terrain du Real Madrid)

Match manqué

Match contre le Pays de Galles (mardi 17 novembre)

Situation dans le groupe

Le Portugal conserve la première place avant la dernière journée

Une absence avant le match contre le Pays de Galles

En raison de problèmes de santé, Bernardo Silva ne pourra pas aider l'équipe nationale du Portugal lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Les Portugais affronteront mardi, le 17 novembre, l'équipe nationale du Pays de Galles.

Il est à noter que malgré cet échec lors de la dernière journée, l'équipe nationale du Portugal occupe toujours la première place de son groupe. Cependant, la blessure de ce joueur clé et son retour en club préoccupent les supporters et le staff technique.

Selon vous, quel sera l'impact de l'absence de Bernardo Silva sur les prochains matchs du Portugal ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
Suivez Zamin :Chaîne TelegramSuivre sur Google

Sans publicité avec l'abonnement

Zamin Premium — 4 900 UZS par mois

Commentaires0

Annonces

Partenariat
  1. Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
    Technologie
    Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
  2. Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
    Technologie
    Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Actualités connexes

Les plus lus dans Sport